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Квартиры с видом на море в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
41
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16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Откройте для себя K Islands, элитный прибрежный курорт. Наслаждайтесь захватывающими видами …
$280,007
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Приветствуем вас в раю на берегу Средиземного моря: новый проект премиум-класса в живописном…
$195,070
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Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Akanthou Village – Райский уголок на побережье Северного Кипра недалеко от пляжа   Вве…
$463,387
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Жилой комплекс: новый стандарт комфорта и роскоши в Татлысу. Жилой комплекс представляет соб…
$156,418
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Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Номер объекта: CP-164   Характеристики недвижимости: Размер: 125 м² просторно…
$137,619
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 45 м²
Комплекс, расположенный в лучшем прибрежном районе Эсентепе на Северном Кипре, предлагает за…
$119,210
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Квартира 2 спальни в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя K Islands, элитный прибрежный курорт. Наслаждайтесь захватывающими видами …
$225,644
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Детали Апартаментов: Эти просторные апартаменты с двумя спальнями предлагают: 85…
$106,936
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Откройте для себя K Islands, элитный прибрежный курорт. Наслаждайтесь захватывающими видами …
$430,504
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Akanthou Village – Райский уголок на побережье Северного Кипра недалеко от пляжа   Вве…
$296,597
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Номер объекта: CP-148   Описание недвижимости: 2 спальни 85м² внутрен…
$150,968
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Akanthou Village – Райский уголок на побережье Северного Кипра недалеко от пляжа   Вве…
$191,516
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Типы недвижимости в Tatlisu Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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