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Квартиры с террасой в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
41
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
HILLSIDE – Стильная студия у моря в Татлысу 🌊 Современный жилой комплекс всего в 500 метр…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Tatlisu Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
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