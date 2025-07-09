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Квартиры около гольф-клуба в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
39
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$181,404
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$418,171
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$207,318
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$265,038
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Типы недвижимости в Tatlisu Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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