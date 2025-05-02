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Квартиры с бассейном в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
41
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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Татлысу. Проект раскинется на террит…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Район Татлысу на Северном Кипре славится своими пейзажами и красивыми бухтами. А аутентичнос…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс расположен в развивающемся районе Татлысу. Роскошный проект предлагает …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Новый проект расположен в районе Татлысу, который славится малоэтажной застройкой и неперекр…
Цена по запросу
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Приветствуем вас в раю на берегу Средиземного моря: новый проект премиум-класса в живописном…
$195,070
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 82 м²
Новый комплекс апартаментов г. Гирне, р-н Эсентепе / Бахчели.Общая площадь: 4 387 м2.3-x эта…
$162,696
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Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый проект концептуального жилого комплекса в районе Татлысу. На территории будут искусств…
Цена по запросу
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Жилой комплекс: новый стандарт комфорта и роскоши в Татлысу. Жилой комплекс представляет соб…
$156,418
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 45 м²
Комплекс, расположенный в лучшем прибрежном районе Эсентепе на Северном Кипре, предлагает за…
$119,210
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса на особенном участке земли, расположенном на …
Цена по запросу
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 71 м²
Окунитесь в роскошь и комфорт: новый жилой комплекс в зеленой деревне Татлысу, Северный Кипр…
$178,212
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
HILLSIDE – Стильная студия у моря в Татлысу 🌊 Современный жилой комплекс всего в 500 метр…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Tatlisu Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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