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Очаровательная 2-комнатная квартира на Кипре/К

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€243,354
;
24
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 

CP-788
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до моря -1200 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:

3+1 - 130 м² - 210,000 GBP
СРОКИ:

Дата завершения строительства: январь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:

Бассейн
Парковка
АКОМОДАЦИЯ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², EUR 1,622
Цена квартиры, EUR 240,948
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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от
€243,354
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ID: CP-725   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 60 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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