Квартира в новостройке NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

О проекте:
Habitat Residences — это экологичный жилой комплекс на побережье в Кирении, Северный Кипр, предлагающий апартаменты с видом на море, окружённые зеленью и оздоровительными удобствами. Совмещая современный дизайн с природой, проект создан для гармоничной жизни и долгосрочной ценности.
Ключевые особенности:
Апартаменты с видом на море и экологичным дизайном
Оздоровительные удобства: спа, фитнес, органические сады
Построено компанией Evergreen Developments Group с высококачественной отделкой
Доступные типы недвижимости:
Habitat предлагает различные типы апартаментов с видом на море на любой вкус и бюджет:
Студия
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Пентхаусы с 2 спальнями
Пентхаусы с 3 спальнями
Преимущества расположения:
Рядом с нетронутыми пляжами и живописными тропами
Поблизости рынки, рестораны, кафе и оздоровительные центры
Лёгкий доступ к культурным достопримечательностям и историческим памятникам
Находится в быстро развивающемся жилом районе Кирении
Инфраструктура:
Открытые и крытые бассейны
Фитнес-центр, йога-зоны и спа
Сауна, паровые комнаты, anti-age процедуры
Органические сады, вело- и беговые дорожки
Детские площадки и озеленённые парки
Рестораны, бары и магазины на территории
Круглосуточная охрана, консьерж, управление недвижимостью
Условия оплаты:
Первоначальный взнос 35%, остаток — в рассрочку на 36 месяцев. Проект находится в стадии строительства, завершение планируется в 2028 году.
О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.