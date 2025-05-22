Квартира в новостройке NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

  1. Realting.com
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$155,310
;
19
ID: 27404
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

  Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

О проекте:
Habitat Residences — это экологичный жилой комплекс на побережье в Кирении, Северный Кипр, предлагающий апартаменты с видом на море, окружённые зеленью и оздоровительными удобствами. Совмещая современный дизайн с природой, проект создан для гармоничной жизни и долгосрочной ценности.

Ключевые особенности:

  • Апартаменты с видом на море и экологичным дизайном

  • Оздоровительные удобства: спа, фитнес, органические сады

  • Построено компанией Evergreen Developments Group с высококачественной отделкой

Доступные типы недвижимости:
Habitat предлагает различные типы апартаментов с видом на море на любой вкус и бюджет:

  • Студия

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Пентхаусы с 2 спальнями

  • Пентхаусы с 3 спальнями

Преимущества расположения:

  • Рядом с нетронутыми пляжами и живописными тропами

  • Поблизости рынки, рестораны, кафе и оздоровительные центры

  • Лёгкий доступ к культурным достопримечательностям и историческим памятникам

  • Находится в быстро развивающемся жилом районе Кирении

Инфраструктура:

  • Открытые и крытые бассейны

  • Фитнес-центр, йога-зоны и спа

  • Сауна, паровые комнаты, anti-age процедуры

  • Органические сады, вело- и беговые дорожки

  • Детские площадки и озеленённые парки

  • Рестораны, бары и магазины на территории

  • Круглосуточная охрана, консьерж, управление недвижимостью

Условия оплаты:
Первоначальный взнос 35%, остаток — в рассрочку на 36 месяцев. Проект находится в стадии строительства, завершение планируется в 2028 году.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

