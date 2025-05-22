Квартира в новостройке NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

О проекте:

Habitat Residences — это экологичный жилой комплекс на побережье в Кирении, Северный Кипр, предлагающий апартаменты с видом на море, окружённые зеленью и оздоровительными удобствами. Совмещая современный дизайн с природой, проект создан для гармоничной жизни и долгосрочной ценности.

Ключевые особенности:

Апартаменты с видом на море и экологичным дизайном

Оздоровительные удобства: спа, фитнес, органические сады

Построено компанией Evergreen Developments Group с высококачественной отделкой

Доступные типы недвижимости:

Habitat предлагает различные типы апартаментов с видом на море на любой вкус и бюджет:

Студия

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Пентхаусы с 2 спальнями

Пентхаусы с 3 спальнями

Преимущества расположения:

Рядом с нетронутыми пляжами и живописными тропами

Поблизости рынки, рестораны, кафе и оздоровительные центры

Лёгкий доступ к культурным достопримечательностям и историческим памятникам

Находится в быстро развивающемся жилом районе Кирении

Инфраструктура:

Открытые и крытые бассейны

Фитнес-центр, йога-зоны и спа

Сауна, паровые комнаты, anti-age процедуры

Органические сады, вело- и беговые дорожки

Детские площадки и озеленённые парки

Рестораны, бары и магазины на территории

Круглосуточная охрана, консьерж, управление недвижимостью

Условия оплаты:

Первоначальный взнос 35%, остаток — в рассрочку на 36 месяцев. Проект находится в стадии строительства, завершение планируется в 2028 году.

О нас:

DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.