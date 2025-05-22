Квартира в новостройке NCP-162 Located just a short walk from the beach in Yeni Boğaziçi

О проекте:

Расположенный в нескольких шагах от пляжа в Йени-Богазичи, NEO Residence представляет современную жизнь у моря. Проект предлагает разные продуманные планировки, сочетая функциональный дизайн интерьера с полным спектром оздоровительных и досуговых удобств. Окружённый природой, пляжами, парками и ключевыми учреждениями, NEO Residence предлагает первоклассный жилой опыт в одном из самых быстроразвивающихся регионов Северного Кипра.

Ключевые особенности:

Пешком до пляжа Йени-Богазичи

Полный набор веллнесс‑ и рекреационных услуг

Поблизости причал Лонг-Бич, лес Саламин и Восточный Средиземноморский университет

Идеален как для жизни, так и для инвестиций

Доступные типы жилья:

2+1 апартамент

1+2 лофт

Преимущества расположения:

5 минут до пристани Long Beach Pier

5 минут до общественного пляжа Йени-Богазичи

6 минут до парка Йени-Богазичи и леса Саламин

8 минут до древнего города Саламин и колледжа Near East College

Удобства:

Зелёные зоны и детская площадка

Ресепшн, тренажёрный зал, спа, сауна, турецкая баня

Кафе/бар

Генератор и система видеонаблюдения 24/7

Открытая парковка и подсобные помещения в подвале

Условия оплаты:

Бронирование — 40 % при подписании, затем 30 % в рассрочку до июля 2025, и оставшиеся 30 % в течение 15 месяцев после сдачи.

О нас:

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