Квартира в новостройке NCP-162 Located just a short walk from the beach in Yeni Boğaziçi

О проекте:
Расположенный в нескольких шагах от пляжа в Йени-Богазичи, NEO Residence представляет современную жизнь у моря. Проект предлагает разные продуманные планировки, сочетая функциональный дизайн интерьера с полным спектром оздоровительных и досуговых удобств. Окружённый природой, пляжами, парками и ключевыми учреждениями, NEO Residence предлагает первоклассный жилой опыт в одном из самых быстроразвивающихся регионов Северного Кипра.
Ключевые особенности:
Пешком до пляжа Йени-Богазичи
Полный набор веллнесс‑ и рекреационных услуг
Поблизости причал Лонг-Бич, лес Саламин и Восточный Средиземноморский университет
Идеален как для жизни, так и для инвестиций
Доступные типы жилья:
2+1 апартамент
1+2 лофт
Преимущества расположения:
5 минут до пристани Long Beach Pier
5 минут до общественного пляжа Йени-Богазичи
6 минут до парка Йени-Богазичи и леса Саламин
8 минут до древнего города Саламин и колледжа Near East College
Удобства:
Зелёные зоны и детская площадка
Ресепшн, тренажёрный зал, спа, сауна, турецкая баня
Кафе/бар
Генератор и система видеонаблюдения 24/7
Открытая парковка и подсобные помещения в подвале
Условия оплаты:
Бронирование — 40 % при подписании, затем 30 % в рассрочку до июля 2025, и оставшиеся 30 % в течение 15 месяцев после сдачи.
О нас:
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