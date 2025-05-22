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Квартира в новостройке NCP-162 Located just a short walk from the beach in Yeni Boğaziçi

Trikomo, Северный Кипр
от
$249,001
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27068
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Расположенный в нескольких шагах от пляжа в Йени-Богазичи, NEO Residence представляет современную жизнь у моря. Проект предлагает разные продуманные планировки, сочетая функциональный дизайн интерьера с полным спектром оздоровительных и досуговых удобств. Окружённый природой, пляжами, парками и ключевыми учреждениями, NEO Residence предлагает первоклассный жилой опыт в одном из самых быстроразвивающихся регионов Северного Кипра.

Ключевые особенности:

  • Пешком до пляжа Йени-Богазичи

  • Полный набор веллнесс‑ и рекреационных услуг

  • Поблизости причал Лонг-Бич, лес Саламин и Восточный Средиземноморский университет

  • Идеален как для жизни, так и для инвестиций

Доступные типы жилья:

  • 2+1 апартамент

  • 1+2 лофт

Преимущества расположения:

  • 5 минут до пристани Long Beach Pier

  • 5 минут до общественного пляжа Йени-Богазичи

  • 6 минут до парка Йени-Богазичи и леса Саламин

  • 8 минут до древнего города Саламин и колледжа Near East College

Удобства:

  • Зелёные зоны и детская площадка

  • Ресепшн, тренажёрный зал, спа, сауна, турецкая баня

  • Кафе/бар

  • Генератор и система видеонаблюдения 24/7

  • Открытая парковка и подсобные помещения в подвале

Условия оплаты:
Бронирование — 40 % при подписании, затем 30 % в рассрочку до июля 2025, и оставшиеся 30 % в течение 15 месяцев после сдачи.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 3,952
Цена квартиры, USD 276,667
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 3,557
Цена квартиры, USD 249,001

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-162 Located just a short walk from the beach in Yeni Boğaziçi
Trikomo, Северный Кипр
от
$249,001
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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THE HUB PROPERTY LTD
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