Квартира в новостройке NCP-128 Sunset Bay is a boutique residential development in Esentepe

О проекте:

Sunset Bay — это бутик-комплекс на побережье в живописной деревне Эсентепе, Кирения. Проект предлагает готовые к заселению виллы и апартаменты, спроектированные как для современного проживания, так и для инвестиционных целей. В составе комплекса — частные и сдвоенные дуплексы, а также стильные квартиры, разработанные с акцентом на комфорт, эстетику и функциональность.

Ключевые особенности:

Бутик-концепция с виллами и апартаментами

Готовность к немедленному заселению

Крыши с террасами и панорамным видом (в квартирах на 1 этаже)

Доступен полный сервис по управлению арендой

Типы доступных объектов:

Жилые единицы продуманы с учетом современных требований к комфорту и эргономике:

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Апартаменты с 4 спальнями

Преимущества расположения:

Проект расположен в Эсентепе — тихом районе с доступом к ключевым объектам и природным достопримечательностям:

3 минуты до рынков Şengün и Azzder

Рядом со Средиземным морем и частным пляжным клубом проекта

15 минут до пляжа Алагади и гольф-курорта Korineum

30 минут до университета Final

40 минут до госпиталя доктора Суата Гюнселя и центра Кирении

1 час до международного аэропорта Эрджан

1 час до международного аэропорта Ларнака

2 часа до аэропорта Пафос

Инфраструктура:

Sunset Bay предлагает разнообразные удобства для комфорта и активного образа жизни:

Открытые и крытые бассейны

СПА-центр и велнес-зона

Тренажерный зал и спортивная площадка

Ресторан и бар

Сервис управления арендой

Резервный генератор питания

Условия оплаты:

Гибкий беспроцентный план оплаты:

40% первоначальный взнос, 20% в рассрочку до передачи ключей, 40% в течение 84 месяцев после передачи.

О нас:

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