Квартира в новостройке NCP-128 Sunset Bay is a boutique residential development in Esentepe

О проекте:
Sunset Bay — это бутик-комплекс на побережье в живописной деревне Эсентепе, Кирения. Проект предлагает готовые к заселению виллы и апартаменты, спроектированные как для современного проживания, так и для инвестиционных целей. В составе комплекса — частные и сдвоенные дуплексы, а также стильные квартиры, разработанные с акцентом на комфорт, эстетику и функциональность.
Ключевые особенности:
Бутик-концепция с виллами и апартаментами
Готовность к немедленному заселению
Крыши с террасами и панорамным видом (в квартирах на 1 этаже)
Доступен полный сервис по управлению арендой
Типы доступных объектов:
Жилые единицы продуманы с учетом современных требований к комфорту и эргономике:
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Апартаменты с 4 спальнями
Преимущества расположения:
Проект расположен в Эсентепе — тихом районе с доступом к ключевым объектам и природным достопримечательностям:
3 минуты до рынков Şengün и Azzder
Рядом со Средиземным морем и частным пляжным клубом проекта
15 минут до пляжа Алагади и гольф-курорта Korineum
30 минут до университета Final
40 минут до госпиталя доктора Суата Гюнселя и центра Кирении
1 час до международного аэропорта Эрджан
1 час до международного аэропорта Ларнака
2 часа до аэропорта Пафос
Инфраструктура:
Sunset Bay предлагает разнообразные удобства для комфорта и активного образа жизни:
Открытые и крытые бассейны
СПА-центр и велнес-зона
Тренажерный зал и спортивная площадка
Ресторан и бар
Сервис управления арендой
Резервный генератор питания
Условия оплаты:
Гибкий беспроцентный план оплаты:
40% первоначальный взнос, 20% в рассрочку до передачи ключей, 40% в течение 84 месяцев после передачи.
О нас:
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