  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Квартира в новостройке NCP-128 Sunset Bay is a boutique residential development in Esentepe

Квартира в новостройке NCP-128 Sunset Bay is a boutique residential development in Esentepe

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$231,320
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27027
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:

Sunset Bay — это бутик-комплекс на побережье в живописной деревне Эсентепе, Кирения. Проект предлагает готовые к заселению виллы и апартаменты, спроектированные как для современного проживания, так и для инвестиционных целей. В составе комплекса — частные и сдвоенные дуплексы, а также стильные квартиры, разработанные с акцентом на комфорт, эстетику и функциональность.

Ключевые особенности:

  • Бутик-концепция с виллами и апартаментами

  • Готовность к немедленному заселению

  • Крыши с террасами и панорамным видом (в квартирах на 1 этаже)

  • Доступен полный сервис по управлению арендой

Типы доступных объектов:

Жилые единицы продуманы с учетом современных требований к комфорту и эргономике:

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Апартаменты с 4 спальнями

Преимущества расположения:

Проект расположен в Эсентепе — тихом районе с доступом к ключевым объектам и природным достопримечательностям:

  • 3 минуты до рынков Şengün и Azzder

  • Рядом со Средиземным морем и частным пляжным клубом проекта

  • 15 минут до пляжа Алагади и гольф-курорта Korineum

  • 30 минут до университета Final

  • 40 минут до госпиталя доктора Суата Гюнселя и центра Кирении

  • 1 час до международного аэропорта Эрджан

  • 1 час до международного аэропорта Ларнака

  • 2 часа до аэропорта Пафос

Инфраструктура:

Sunset Bay предлагает разнообразные удобства для комфорта и активного образа жизни:

  • Открытые и крытые бассейны

  • СПА-центр и велнес-зона

  • Тренажерный зал и спортивная площадка

  • Ресторан и бар

  • Сервис управления арендой

  • Резервный генератор питания

Условия оплаты:

Гибкий беспроцентный план оплаты:
40% первоначальный взнос, 20% в рассрочку до передачи ключей, 40% в течение 84 месяцев после передачи.

О нас:

DevoDirect — ваш прямой контакт с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², USD 4,365
Цена квартиры, USD 231,319
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 93.0
Цена за м², USD 3,749
Цена квартиры, USD 348,723
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 192.0
Цена за м², USD 5,752
Цена квартиры, USD 1,10 млн

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Majestic Luxury Villas
Iskele District, Северный Кипр
от
$595,800
Жилой квартал Blueberry
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Жилой комплекс КВАРТИРЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ В ЧАТАЛКОЙ
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$163,621
Жилой квартал Alpino Island
Лапитос, Северный Кипр
от
$519,281
Жилой комплекс ELITE LIFE
Karavas, Северный Кипр
от
$118,277
Вы просматриваете
Квартира в новостройке NCP-128 Sunset Bay is a boutique residential development in Esentepe
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$231,320
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Premium Premium
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Trikomo, Северный Кипр
от
$112,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Площадь 51–149 м²
3 объекта недвижимости 3
Lagoon Verde — курортный жилой комплекс нового поколения в Искеле, Северный Кипр Lagoon Verde — масштабный и концептуально выверенный проект от застройщика DND, расположенный в перспективной локации деревни Отукен, в непосредственной близости от региона Искеле. Всего в 7 минутах — пляжный…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс OLIVE COURT
Жилой комплекс OLIVE COURT
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$142,896
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Olive Court, который будет представлять собой идентичное жилое пространство, переплетенное с природой в Енибогази, продается по очень специальной стартовой цене. Общие услуги​ Профессиональное управление сайтом уход за садом на участке обслуживание бассейна Уборка и уход за ме…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой квартал Querencia
Жилой квартал Querencia
Trikomo, Северный Кипр
от
$259,640
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации