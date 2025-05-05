Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

Воколида
15
Айос - Евстатиос
3
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
$164,106
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$222,130
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$123,451
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Воколида, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$148,142
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 11/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
$249,440
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$290,049
Оставить заявку

Типы недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти