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Квартиры с бассейном в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

Воколида
15
Айос - Евстатиос
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем квартиры и пентхаусы в масштабном жилом комплексе расположенном в Бафре. Высоча…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса - единственный на Кипре жилой проект с концепцией отеля в окружении …
Цена по запросу
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Студия в Кома ту Гиалу, Северный Кипр
Студия
Кома ту Гиалу, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 7
Великолепная квартира на Северном Кипре в только что построенном комплексе  с видом на тропи…
$84,034
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Типы недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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