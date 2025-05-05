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Квартиры с террасой в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

Воколида
15
Айос - Евстатиос
3
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, …
$119,633
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Квартира 1 комната в Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и спа-центром в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр Рез…
$116,408
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Квартира 3 спальни в Воколида, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Воколида, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$80,641
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Квартира 1 комната в Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр Резиденция распола…
$103,245
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Типы недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

с садом
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с бассейном
Недорогая
Элитная
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