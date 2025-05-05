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Квартиры с садом в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

Воколида
15
Айос - Евстатиос
3
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Воколида, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Воколида, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$80,641
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Типы недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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