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Жильё с бассейном в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
9
дома
48
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Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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