ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Lefkoşa District
Жильё с бассейном в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
квартиры
9
дома
48
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2
55 м²
Имеет 55 квадратных метра Существует множество элементов дизайна интерьера, которые …
€159,541
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
85 м²
10
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь от 85 кв.м до 91 кв.м, балкон от 19 кв.м …
€230,070
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
€109,457
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
67 м²
1/1
ID: CP-697 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -900M - Расстояние до …
€177,324
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
Элитные 3-комнатные двухэтажные апартаменты 80 м² с частным бассейном в 100 метрах от моря. …
€522,739
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
89 м²
1/2
Квартиры для Инвестиций в Комплексе в Газимагузе, Северный Кипр Предлагаемые квартиры находя…
€189,610
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
93 м²
12/13
План оплаты: НА БЛОК «А» 1.000 у.е. депозит 30% первоначальный взнос 30% до ключ…
€132,622
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
104 м²
1/10
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен - Расстояние до моря -50M - Расстоян…
€223,711
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
€57,554
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
130 м²
5/5
Современная Недвижимость у Моря в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены…
€350,691
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
8/13
Меблированная Квартира с Видом на Море в Пешей Доступности от Пляжа в Лефке, Северный Кипр С…
€189,610
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Нета, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
12
The project, consisting of a total of 21 blocks and 1500 residences, will be completed in 3 …
€124,986
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL