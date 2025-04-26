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Жильё в Lefkosa, Северный Кипр

квартиры
94
144 объекта найдено
Квартира в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 452 м²
Здание расположено в одном из самых центральных мест Лимассола, в нескольких минутах ходьбы …
$6,59 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Modern luxurious development in Cyprus with many facilities, at the most premium seafront ar…
$1,29 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Luxury apartment is located in the complex, on the 3d Floor. It is the most luxurious and sp…
$3,26 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
A residential seafront project in the most groundbreaking development.At 37 storeys, the mon…
$5,86 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
3-bedroom apartment situated right in the bustling business and commercial Neapolis area of …
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Детали Апартаментов: Эти очаровательные апартаменты с одной спальней предлагают: …
$81,774
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Spacious 3 Bedroom Apartment on the Sea A beautiful privately owned 3-bedroom apartment. A u…
$2,17 млн
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$214,441
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Квартира в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 1 000 м²
Mixed-Use Building for Sale in Neapolis, Limassol. Excellent area within walking distance to…
$3,12 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
A new urban complex located in a busy neighborhood of Agios Dometios, Nicosia, offering tena…
$287,724
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Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Отремонтированная 1-комнатная квартира в престижном месте Внутренняя площадь 50 кв. м. Балк…
$227,085
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Luxurious and modern project situated in Agios Pavlos, Nicosia. This four-story apartment bu…
$233,436
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Современный роскошный комплекс на Кипре с множеством удобств, в самом престижном прибрежном …
$1,57 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Three bedroom apartment in an exclusive complex situated right on the beachfront of Limassol…
$2,61 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
A modern two bedroom apartment located in Neapolis area, 200m from the sea, surrounded by al…
$781,740
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
New project in Engomi - a contemporary development designed with exceptional architecture an…
$271,438
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Апартаменты с 2 спальнями, переделанные из апартаментов с 3 спальнями. Этот 37-этажный проек…
$3,79 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Уютная 2-комнатная квартира в центре города, Лимассол. Основные характеристики Внутренняя п…
$311,002
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$242,122
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
New luxury development in Neapolis area 150m from sandy beach. Nestled in close proximity to…
$647,878
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Двухкомнатная квартира в районе Неаполи, Лимассол. Всего в 2 минутах ходьбы от моря. Частич…
$246,511
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Резюме недвижимости - Четвертый этаж кв. - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
$204,913
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 26/34
Квартиры на продажу в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с …
$912,255
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$220,407
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Двухкомнатная квартира в районе Неаполис, в 200 м от пляжа, рядом с Alphamega и Limassol Spo…
$322,695
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Новое жилое здание в Неаполисе, Лимассол, идеально расположено всего в 250 метрах от нетрону…
$757,050
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Современный роскошный комплекс на Кипре с множеством удобств, в самом престижном прибрежном …
$1,57 млн
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Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
New project is located in Neapolis, just 100 meters from the beautiful seafront, and the bea…
$942,552
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
3-комнатная квартира в самом центре Лимассола Просторная квартира площадью 110 м² Превосход…
$466,814
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Квартира 1 комната в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел : совмеще…
$126,226
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Параметры недвижимости в Lefkosa, Северный Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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