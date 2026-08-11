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Жилье в Gonyeli, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
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Вилла в Gonyeli, Северный Кипр
Вилла
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
$286,853
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Квартира 3 спальни в Gonyeli, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$144,002
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