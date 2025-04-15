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Жильё в Gonyeli Alaykoy Belediyesi, Северный Кипр

Gonyeli
3
3 объекта найдено
Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
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Вилла с парковкой, с мебелью, с террасой в Gonyeli, Северный Кипр
Вилла с парковкой, с мебелью, с террасой
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
$286,853
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Квартира 3 спальни в Gonyeli, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$144,002
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Параметры недвижимости в Gonyeli Alaykoy Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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