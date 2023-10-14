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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Lefkoşa District
Жильё с видом на море в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
квартиры
9
дома
48
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20 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
175 м²
Строительство этого красивого комплекса проходит в районе поселка Алсанджак. Проект будет …
€352,641
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты у моря, с basseyn, с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
139 м²
Современная красивая вилла -это новый проект, который в данный момент строится в районе К…
€346,860
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
192 м²
Шикарная вилла в уютном ,тихом комплексе. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима…
€647,358
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
199 м²
5-комнатная вилла 199 м² в 1000 метрах от пляжа. Рядом магазин Шоптимум и Суприм. Комплекс…
€445,138
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
185 м²
4-комнатная вилла 185 м² с собственным участком земли в 200 метрах от пляжа. Комплекс распо…
€422,014
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с садом, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
120 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€363,047
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
306 м²
5-комнатная вилла 306 м² с собственным участком земли в 5 минутах от пляжа. Комплекс распол…
€797,780
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
277 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€867,152
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
3
100 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€260,405
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с садом, на первой береговой линии, с детской площадкой
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
325 м²
Новый жилой комплекс, от одного из лучших застройщиков региона Эсентепе, расположенныйна ск…
€1,02 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
240 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€565,383
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
188 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€449,762
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
320 м²
Современная 4-комнатная вилла 320 м² с собственным участком земли в 5 минутах от моря. Этот…
€614,984
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с садом, с детской площадкой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
220 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€635,911
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
220 м²
Строительство комплекса, состоящего из 18 отдельно стоящих домов, начнется в январе. Его гл…
€693,721
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, в хорошем состоянии, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
232 м²
2
5-комнатная вилла 232 м² с бассейном в 300 метрах от пляжа. Комплекс вилл расположен в тихо…
€699,502
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
150 м²
4-комнатный таунхаус 150 м² с собственным участком земли в 600 метрах от песчаного пляжа. К…
€353,072
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
170 м²
Мы нашли для Вас виллу в абсолютно новом проекте, который находится в районе Каршияка – все…
€456,700
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Вилла 4 комнаты с детской площадкой, у моря, с рестораном
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
220 м²
Современная четырехкомнатная вилла 220 м² в комплексе на первой линии от моряВилла располож…
€612,787
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видеонаблюдением
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1
60 м²
Статус : квартира Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м Санузел : совмеще…
€120,072
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Параметры недвижимости в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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