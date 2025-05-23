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Пентхаусы с бассейном в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Представляем новый проект, расположенный в районе Каршияка на Северном Кипре. Он расположен …
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект строится в окружении моря и горя в Лапте. Это роскошный комплекс с инфраструкту…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Жилой комплекс расположен в живописном районе Каршияка, который является одним из самых прес…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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