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Пентхаусы с террасой в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
5
Агридаки
3
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6 объектов найдено
Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,190
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$150,329
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$90,198
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$114,190
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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