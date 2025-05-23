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Пентхаусы с садом в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
5
Агридаки
3
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2 объекта найдено
Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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