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Квартиры-студии с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
недорогая
элитная
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