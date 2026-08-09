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Студии с видом на море в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Богази
7
Гастриа
6
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36 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/7
Студия с видом на море в 200 м от пляжа — Park Residence, Long Beach 🌊 Продаётся светлая …
$90,611
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Наш проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, входит в число специальных проектов, кот…
$111,965
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/17
Студия с видом на море в Riverside Life, Long Beach 🌅 Предлагается студия с красивым видо…
$101,708
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 25/31
Студия на высоком этаже с видом на море — Grand Sapphire, Long Beach 🌊 Продаётся стильная…
$152,004
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 22/31
Студия на высоком этаже с видом на море — Grand Sapphire, Long Beach 🌊 Продаётся стильная…
$150,465
НДС
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/12
Студия в резиденции Абелия на 12 этаже, вид на мореПолностью меблированные, уплаченные налог…
$104,385
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Студия 1 комната в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Студия с прямым видом на море — Thalassa Beach Resort, первая линия 🌊 Продаётся стильная …
$87,763
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Этот современный жилой проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, отличается своим расп…
$105,261
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в Sky Deluxia Life — Long Beach 🌴 Предлагается к продаже полностью готовая…
$104,874
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/13
Проект Bellagio, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, является одним из известных жилых и…
$127,385
НДС
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Студия 1 комната в Гастриа, Северный Кипр
Студия 1 комната
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Студия с нишей и видом на море в Caesar Blue 🌊✨ Продаётся светлая студия с нишей в компле…
$96,808
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 7/14
Уютная студия с видом на море в Royal Life Residence 🌊☀️ Продаётся светлая и уютная студи…
$75,087
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 10/14
Студия с видом на море на 10 этаже в Royal Life Residence 🌊☀️ Продаётся светлая студия в …
$82,897
НДС
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Студия 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Студия 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ЖИЗНЬ III ЧЕТЫРЕ СИЗОНА Северный Кипр Iskele Bogaz Эксклюзивный пляжный курорт с прямым дост…
$221,430
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ISB Global Immobilien
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/13
Студия в жилом комплексе Abelia Residence, Искеле, Северный Кипр — первая линия у моря Пр…
$77,668
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Студия 1 комната в Гастриа, Северный Кипр
Студия 1 комната
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6
Уютная студия с видом на море в Caesar Blue 🌊✨ Продаётся стильная и полностью готовая к п…
$97,175
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/14
Видовая студия на 5 этаже — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅 Продаётся светлая и уютна…
$75,898
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/14
Видовая студия на 5 этаже — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅 Продаётся светлая и уютна…
$81,791
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/17
Квартира-студия на 9 этаже с видом на море — Riverside Life, Long Beach 🌊 Продаётся студи…
$103,896
НДС
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Студия 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
$143,053
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/13
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
$80,641
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Студия в Богази, Северный Кипр
Студия
Богази, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
$165,593
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Студия 54 м² с рагантированным доходом и обратным выкупом. Лучшее предложение для инвесторо…
$163,099
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Студия 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Courtyard Platinum Кампания 1 — Гарантия аренды Процесс кампании Действует до 31 ян…
$143,053
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 22
Описание   Комплекс ПРЕМИУМ класса, с казино и отелем 400 м от моря. Шаг…
$187,681
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
$149,054
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
$76,495
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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