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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Район Искеле
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
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Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
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