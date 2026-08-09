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Студии с бассейном в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Богази
7
Гастриа
6
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54 объекта найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/7
Студия с видом на море в 200 м от пляжа — Park Residence, Long Beach 🌊 Продаётся светлая …
$90,611
НДС
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/14
Студия у моря в Abelia Residence, Boğaz 🌊 Предлагается уютная меблированная студия в гото…
$69,590
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Наш проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, входит в число специальных проектов, кот…
$111,965
НДС
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TekceTekce
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Меблированная студия в Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊 Предлагается уютная студия…
$85,549
НДС
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Студия 1 комната в Гастриа, Северный Кипр
Студия 1 комната
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Студия с нишей в престижном комплексе у моря 🌊 В продаже уютная и функциональная студия с…
$96,808
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/17
Студия с видом на море в Riverside Life, Long Beach 🌅 Предлагается студия с красивым видо…
$101,708
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 25/31
Студия на высоком этаже с видом на море — Grand Sapphire, Long Beach 🌊 Продаётся стильная…
$152,004
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Готовая студия с нишей и видом на Pantheon — Caesar Resort III 🌊🏖 Продаётся стильная студ…
$142,793
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11/13
Светлая студия на 11 этаже — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴 Продаётся уютная и светлая студия в…
$82,414
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Продается студия в комплексе Роял Сан, Искеле. Вид: на инфраструктуру. В квартире: остаетс…
$70,697
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Уютная студия на ground floor в Caesar Resort I 🌴☀️ Продаётся светлая и уютная студия в к…
$98,334
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 22/31
Студия на высоком этаже с видом на море — Grand Sapphire, Long Beach 🌊 Продаётся стильная…
$150,465
НДС
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/12
Студия в резиденции Абелия на 12 этаже, вид на мореПолностью меблированные, уплаченные налог…
$104,385
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/17
Квартира-студия в Riverside Life с видом на бассейн — рядом с Long Beach 🌴 Предлагается к…
$103,896
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6
Светлая студия с балконом — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖 Продаётся светлая студия в к…
$65,397
НДС
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Студия 1 комната в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Студия с прямым видом на море — Thalassa Beach Resort, первая линия 🌊 Продаётся стильная …
$87,763
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Этот современный жилой проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, отличается своим расп…
$105,261
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Студия в Caesar Resort — Block Marcus (Caesar II) 🌊✨ Предлагается к продаже уютная студия…
$72,886
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в Sky Deluxia Life — Long Beach 🌴 Предлагается к продаже полностью готовая…
$104,874
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Уютная студия в 5 минутах от Long Beach 🌴🌊 В продаже квартира в полностью готовом комплек…
$72,105
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Студия с дизайн-пакетом по отличной цене в Caesar Resort III 🌴✨ Продаётся уютная и полнос…
$56,750
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/12
Студия в Caesar Resort & SPA, район Long Beach Стильная современная квартира с премиальны…
$64,442
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 14
Студия на ground floor в Royal Life Residence — Long Beach 🌊☀️ Продаётся светлая студия в…
$73,583
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/11
Продается меблированная студия в комплексе Caesar Resort, 3 этап, дом Gallus, Искеле Э…
$64,277
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/13
Проект Bellagio, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, является одним из известных жилых и…
$127,385
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Дизайнерская студия в Caesar Resort II — готова к проживанию 🌴✨ Продаётся стильная студия…
$62,682
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/11
Продается уютная студия в жилом комплексе Caesar Resort, блок Aspasianus, район Искеле. О…
$60,260
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Студия с нишей и видом на бассейн в Caesar Resort III 🌴🏊 Продаётся стильная студия с нише…
$87,537
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Уютная студия в Caesar Resort I — готова к проживанию 🌴✨ Предлагается к продаже светлая с…
$86,962
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Студия в Caesar Resort — Block Aspasianus (Caesar III) 🌊✨ Предлагается к продаже уютная с…
$62,529
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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