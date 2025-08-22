Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Недвижимость возле озера

Пентхаусы возле озера в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
70
Trikomo
69
5 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,63 млн
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 272 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$695,985
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,32 млн
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 241 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$168,477
Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$139,429
Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

