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Пентхаусы с бассейном в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
69
Trikomo
67
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2 объекта найдено
Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус в Caesar Resort II с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца 🌴🌊 Предлагается к про…
$429,621
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 8/7
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море — Park Residence 🌊✨ Предлагается эксклюзивн…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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