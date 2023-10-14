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Пентхаусы с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€662,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
€323,826
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€128,106

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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