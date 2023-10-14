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Пентхаусы с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
€323,826

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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