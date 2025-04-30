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Пентхаусы с садом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
68
Trikomo
66
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1 объект найдено
Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типастудийистудий-пентхаус…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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