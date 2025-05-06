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Квартиры-студии с видом на море в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
9
Gazimagusa Belediyesi
13
Аканту
3
Tatlisu Belediyesi
3
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6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Этаж 10
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море на горы  …
$148,128
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$120,329
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
О квартирах-студиях Grand Studio Apartments в La Casalia предлагают 48 м² современного ко…
$206,113
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Студия в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Насладитесь жизнью на Северном Кипре с его Средиземноморской погодой, солнечным летом и мяг…
$113,274
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
$101,014
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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