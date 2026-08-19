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Квартиры и апартаменты с бассейном в Фамагусте, Северный Кипр

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6 объектов найдено
Квартира в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира-студия в Татлысу — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость Северного Кипра…
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6
Квартира 2+1 в Sky Sakarya, центр Фамагусты 🌆 Предлагается современная квартира 2+1 в жил…
$151,203
НДС
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Квартира в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира-студия в Татлысу — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость Северного Кипра…
$117,263
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Небо СакарьяПревосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центр…
$204,713
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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