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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
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Фамагуста
Квартиры
Квартиры с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Искеле (Трикомо)
64
Квартира
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80 объектов найдено
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Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
€161,990
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
67 м²
Роскошный комплекс с удобствами отеля будет построен к Июню 2026 года в Искеле рядом с пля…
€129,546
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
40 м²
Лонг бич – это самое популярное место среди туристов , так как пляж длиной в несколько кил…
€103,798
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
145 м²
14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
51 м²
1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,901
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
140 м²
11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€417,236
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
198 м²
11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€590,092
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
79 м²
11
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 79 кв.м + балкон/терраса 15 кв.м. Срок с…
€168,168
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
10
1-комнатная квартира со спектральным видом на море расположена в большом и современном жилом…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€128,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
151 м²
2/2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
73 м²
2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
142 м²
2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€304,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
100 м²
2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€388,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
134 м²
2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€538,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
93 м²
1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€138,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
142 м²
1/2
Роскошные Квартиры с Современным Дизайном на Берегу Моря в Газимагусе, Северный Кипр Совреме…
€463,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
115 м²
2/2
Роскошные Квартиры с Современным Дизайном на Берегу Моря в Газимагусе, Северный Кипр Совреме…
€440,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
140 м²
2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€463,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€452,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
110 м²
2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€429,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
Роскошные Квартиры на Продажу в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены в…
€236,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
82 м²
1
Роскошные Квартиры на Продажу в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены в…
€177,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
41 м²
Роскошные Квартиры на Продажу в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены в…
€133,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
135 м²
2/2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€386,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
60 м²
1/2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
120 м²
5
Просторные и Стильные Квартиры Рядом со Всей Инфраструктурой в Районе Газимагуса, Северный К…
€139,000
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Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
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