Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Фамагуста
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры и апартаменты с видом на море в Фамагусте, Северный Кипр

;
пентхаусы
69
квартиры-студии
11
однокомнатные
71
двухкомнатные
65
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
123 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Элегантные квартиры в проекте рядом с морем на Северном Кипре, Газимагуса Элегантные квартир…
$283,833
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Элегантные квартиры на продажу у моря в Татлысу, Северный Кипр Татлысу — это уютный прибрежн…
$243,626
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Квартиры в развитом комплексе на Северном Кипре, Татлысу Квартиры расположены в красивом мес…
$341,683
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Квартиры в элитном комплексе на Северном Кипре, Татлысу Кипр, жемчужина Средиземноморья, явл…
$323,062
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Квартиры в спокойном поселке в Газимагусе, Енибогазичи Кипр – третий по величине остров в Ср…
$245,935
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
Квартиры в жилом комплексе на лоне природы в Татлысу на Северном Кипре Северный Кипр — одно …
$243,939
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры в развитом комплексе в Татлысу, Газимагуса Расположенный в Северной части Кипра, ре…
$339,215
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1
Квартиры с инвестиционным потенциалом в Татлысу на Северном Кипре в шаговой доступности от м…
$378,444
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Квартиры в пешей доступности от моря в Газимагусе, Северный Кипр Татлысу расположен на север…
$236,527
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом с морем на Северном Кипре, Татлысу Остров Кипр – третий по величине остров в …
$174,223
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Квартиры в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Татлысу Кючюкеренкёй – популярный р…
$983,351
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Квартиры рядом с морем в комплексе с богатой инфраструктурой в Татлысу, Газимагуса Квартиры …
$242,471
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Квартиры в благоустроенном комплексе в Татлысу Кипр – третий по величине остров в Средиземно…
$281,728
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Квартиры с панорамным видом на море в Татлысу, Газимагуса Татлысу — один из самых привлекате…
$311,568
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Квартиры в развитом комплексе на Северном Кипре, Татлысу Квартиры расположены в красивом мес…
$226,306
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Квартиры рядом с морем в комплексе с богатой инфраструктурой в Татлысу, Газимагуса Квартиры …
$236,527
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Квартиры в благоустроенном комплексе в Татлысу Кипр – третий по величине остров в Средиземно…
$432,026
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры вблизи порта Татлысу на Северном Кипре, Газимагуcа Северный Кипр – третий по величи…
$236,527
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Квартиры в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Татлысу Кючюкеренкёй – популярный р…
$814,247
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с видом на море в Татлысу, Газимагуса Остров Кипр, ослепительная жемчужина Сред…
$203,214
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в комплексе курортного типа в Татлысу, Газимагуса, Северный Кипр Остров Кипр – т…
$161,570
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Квартиры в развитом комплексе в Татлысу, Газимагуса Расположенный в Северной части Кипра, ре…
$211,296
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в комплексе курортного типа в Татлысу, Газимагуса, Северный Кипр Остров Кипр – т…
$219,379
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Квартиры с уникальными видами на Северном Кипре в Газимагусе Недвижимость находится в Татлыс…
$213,452
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море в крупном жилом проекте на Северном Кипре, в Газимагусе Элитные ква…
$264,282
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Квартиры в развитом комплексе на Северном Кипре, Татлысу Квартиры расположены в красивом мес…
$524,686
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Стильные квартиры у моря в многофункциональном проекте в Татлысу, Северный Кипр Татлысу – пр…
$486,900
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 6/5
Элегантные квартиры рядом с морем в Газимагусе, Северный Кипр Газимагуса — один из крупнейши…
$297,893
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Квартиры в проекте среди природы в Татлысу, Газимагуса, на Северном Кипре Район Татлысу на с…
$182,299
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартиры в благоустроенном комплексе в Татлысу Кипр – третий по величине остров в Средиземно…
$400,654
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Фамагусте, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти