Японские власти предпринимают активные меры, чтобы найти новых владельцев для миллионов пустующих частных домов («акия»). Потенциальным покупателям предлагается ряд выгодных условий: правительство готово выделять субсидии на проведение ремонтных работ и даже продавать недвижимость за бесплатно.

Статистические данные

В 2018 году, по результатам исследований жилищного фонда и земельных участков, было выявлено 8,49 миллионов пустующих домов, что стало для страны рекордным показателем. Большинство из них опустело из-за того, что владельцы умерли или переехали в другие города. Как показывают данные исследований 2018 года, количество заброшенных «акия» по стране возросло на 3,2% в сравнении с 2013. Это привело к тому, что в Японии оказались пустующими 13,6% от общего числа всех домов. Наихудшая ситуация сложилась в Вакаяме, Кагосиме, Кочи и Токусиме — в этих префектурах уровень заброшенного жилья превысил отметку в 18%.

За возвращение японских сел к жизни ответственен Ёсихидэ Суги — новый премьер-министр, назначенный в сентябре прошлого года. Для него возрождение сельской местности — ключевой пункт намеченных социально-экономических планов. Выступая в ноябре с официальной речью, он пообещал поддержать экономику сел за счет развития туризма и проведения реформ в сельскохозяйственной сфере.

Результаты акции

Возрождение сельских регионов в стране идет полным ходом. Например, городские и муниципальные власти в Нагано и Точиги уже запустили веб-ресурсы, посетив которые покупатели могут ознакомиться со всеми пустующими объектами. Часть из них продается всего за 455 долларов.

В других городах Японии ситуация обстоит следующим образом:

В Окутаме, расположенном в западной части Токио, бесплатно сдаются пустующие и старые дома. Некоторые из них уже были перепрофелированы под закусочные и мастерские новыми владельцами.

В Микасе, находящемся в префектуре Хоккайдо, число заброшенных зданий уменьшилось на 11%. Положительный эффект принесли субсидии, которые власти выделили на приобретение домов и уход за детьми.

В Дайсене (префектура Тоттори) количество объектов без владельцев сократилось на 7,9%. Подействовала акция от местного правительства, предложившего по 18.229 долларов в качестве грантов всем, кто изъявит желание отремонтировать жилье, представленное в базе данных.

Кроме того, в сентябре прошлого года для всех удаленных работников, сохранивших рабочее место в Токио, была инициирована программа, позволяющая получить грант в размере 9114 долларов за работу в сельских регионах. Тем же, кто откроет IT-бизнес на селе, будут выдаваться гранты на сумму 27.343 доллара.

С проблемой пустующих домов столкнулись не только в Японии. В течение нескольких лет с ней также активно борются в большинстве итальянских деревень. На их территории приобрести дома можно за 1 евро. Такие же символические цены встречаются во Франции и Греции.