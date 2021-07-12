Технология «Умный дом» — это эволюционный шаг в создании повышенного комфорта. Работая в автоматическом режиме, интеллектуальная система помогает облегчить управление жилыми помещениями, сделать проживание в них более удобным и безопасным.

Помимо практичности, комплекс «Умный дом» отличается достаточной гибкостью: при необходимости, он может легко дополняться и масштабироваться. Владельцам квартир нет нужды сразу оснащать свое жилье высокотехнологичными датчиками, розетками и бытовой техникой, поддерживающей Wi-Fi. Домашняя автоматизация может происходить поэтапно с добавлением новых функций.

Из чего состоит «Умный дом»?

Вне зависимости от того, каким способом создается система, она включает в себя ряд основных элементов:

Контроллер — головное устройство, связывающее все компоненты комплекса в единое целое. Датчики — приборы, собирающие данные и перенаправляющие их на контроллер. Актуаторы — устройства, ответственные за выполнение команд, которые поступают с контроллера. Бытовая техника и электрические приборы — от музыкального центра до чайника.

Управление технологией «Умный дом» зачастую происходит с помощью приложения, устанавливаемого на планшет или смартфон. Через него предусмотрена возможность настраивать систему и задавать команды. Управлять искусственным интеллектом можно также с помощью специального пульта.

Возможности технологии

Функционал «Умного дома» зависит от того, какие элементы включены в его состав. К примеру, системы, обеспечивающие безопасность, могут реагировать на повышение показателей температуры и влажности, любые движения и появление дыма. Компоненты, ответственные за создание комфорта, способны в один клик регулировать параметры освещения, настраивать кондиционирование и даже заниматься готовкой еды.

Возможности интеллектуальной системы также предусматривают поливку домашних растений, передачу команд роботу-пылесосу о начале уборочных процедур и еще ряд полезных функций.

Особенности работы «Умного дома»

Смарт-технология работает в соответствии с заданными настройками. Например, вы можете запрограммировать команду, согласно которой система станет зажигать свет в прихожей в 19:00 — к тому времени, когда вы обычно приходите с работы. Если в квартире на тот момент бывает жарко, можно также настроить параметры кондиционирования.

В результате система ровно в 19:00 подаст освещение, перенаправив с контроллера на «умные» лампы в прихожей соответствующую команду. Дополнительно заработает кондиционер после того, как термодатчик оповестит головное устройство о высокой температуре в помещении. Если же в квартире прохладно, кондиционирование не включится, обеспечив экономию электроэнергии.

За счет продуманного функционала «Умного дома» появляется возможность не только создать надлежащую степень комфорта и безопасности в помещениях, но и значительно снизить расходы на электричество. Кроме того, экономится личное время. Для включения света, музыки или кондиционера теперь нет нужды вставать с уютного кресла. Все команды задаются через приложение на портативных устройствах или с помощью голосовых команд.

Как правильно выбрать «Умный дом»?

Современный рынок предлагает большой выбор интеллектуальных систем, но не все они могут совмещаться друг с другом. Важно обязательно учесть этот нюанс при покупке. Прежде всего нужно правильно подобрать компанию-изготовителя контроллера — в будущем с ним можно совмещать датчики, выпущенные только этой фирмой.

В целом выбирать подходящую систему необходимо с учетом ее функционала. Наиболее простое решение — приобретение базового комплекта, в который входят совместимые между собой контроллер и датчики. В дальнейшем, пользуясь технологией, вы всегда сможете усовершенствовать ее, добавив недостающее оборудование. После совершения покупки необходимо только распаковать и выполнить монтаж всех элементов системы, после чего запустить их и настроить, согласно инструкции.