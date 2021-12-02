Что бы вы купили за €36,000 в Греции: ветхий таунхаус в горах или небольшую студию в центре Афин?

Сегодня рынок недвижимости любой страны предлагает множество вариантов: и дорогие виллы, и эксклюзивные апартаменты, и небольшие бюджетные студии. В базе Realting.com можно найти жилье на любой вкус, но сегодня мы покажем два интересных варианта в Греции. Оба объекта недвижимости стоят примерно одинаково, но представляют собой совершенно разные классы. Что бы выбрали вы?

Квартира в Афинах за €36,000

Для начала давайте посмотрим на небольшую квартиру-студию, которая находится практически в центре Афин. Это довольно популярный туристический город, именно поэтому многие объекты недвижимости рассматриваются здесь не как место для постоянного проживания, а как инвестиция — чтобы сдавать их в аренду. Именно поэтому уже сразу в объявлении продавец указывает стоимость аренды этой квартиры: потенциально €300 в месяц. Конечно, будущий инвестор должен будет учитывать подоходный налог и стоимость обслуживания жилья в управляющей компании, и поэтому среднегодовой доход будет ниже €3600 (риэлтор указал в объявлении именно такой доход, но уточнил, что речь идет о брутто-цифре).

Апартаменты представляют собой студию площадью 27 «квадратов», которая расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Здесь есть одна жилая комната, совмещенный санузел и небольшой французский балкончик. Помещение условно разделено на две части: спальня и гостиная с кухонным оборудованием.

В квартире сделан современный ремонт, установлено кухонное оборудование. в целом интерьер выдержан в бело-серой гамме, акцентом выступает ярко-зеленая стена в спальной части апартаментов.

Здесь есть вся необходимая бытовая техника: варочная поверхность на 2 конфорки, небольшой холодильник, кондиционер. Жилье подойдет и для постоянного проживания одного-двух человек, и для сдачи его в аренду (посуточную или долгосрочную).

Ветхий таунхаус в горах за €35,000

В горной части Греции на острове Крит в Неаполисе практически за те же деньги продается полная противоположность первому объекту недвижимости — ветхий таунхаус. Такой вариант подходит тем, кто действительно устал от шумных туристических городов и хочет проводить время в такой Греции, какая она есть на самом деле: без большого количества людей, в небольшом доме прямо в горах среди потрясающих видов, аутентичных построек и коренного населения.

В двухэтажном доме площадью 99 квадратных метров расположились три спальни. Также здесь есть большая кухня-гостиная, в которой установлен небольшой кухонный гарнитур, есть плита (непонятно, работает ли она) и холодильник. На стене над столешницей висит что-то, похожее на колонки.

Спальни максимально аскетичны — ни в одной из них нет существенной отделки, только стены побелены. Из мебели в одной спальне — кровать. Однако, судя по всему, в каждой комнате есть электричество. Также в доме есть санузел и кладовка.

Продавец открыто пишет, что жилье ветхое и требует ремонта, — на фотографиях это отчетливо видно. Однако, с другой стороны, также видно, что дом жилой и чистый, за ним ухаживали по мере своих возможностей.

Инвестиционный потенциал у такого объекта недвижимости небольшой, однако он хорошо подходит для тех покупателей, кто ищет жилье в красивой местности и готов вложить какое-то количество средств на его восстановление.