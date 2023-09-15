Недвижимость в Турции все еще пользуется спросом среди иностранцев, даже несмотря на некоторый спад в последнее время. И есть действительно интересные случаи на рынке. По информации Hürriyet, не так давно россиянин купил сразу 80 квартир в одном жилом комплексе, чтобы организовать собственный нелегальный отель. Подробности — в статье.

Количество недавно проданных объектов недвижимости в Анталии достигло 108,000. При этом дома, проданные иностранцам, как правило, используются не по назначению. Об этом рассказал член совета директоров Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма (TGA), председатель совета директоров Mediterranean Touristic Hoteliers and Operators (AKTOB) Каан Кавалоглу: «В списке покупателей один человек купил 80 квартир. И тот же человек сдает эти квартиры своим соотечественникам».

Как стало известно, эти 80 проданных квартир не были официально зарегистрированы как отель, однако имели общую стойку ресепшена и даже персонал, который следил за порядком и ходом размещения гостей.

По мнению властей, эта ситуация показывает, что в самых популярных курортных городах (Анталии, Аланье и Конаклы) фактически создан нелегальный рынок аренды, который никак не регулируется. Более того, это серьезно вредит национальному туристическому сектору страны. Не менее важной проблемой названа заинтересованность инвесторов лишь в отдельных регионах страны — чаще всего, прибрежных городах.

Кавалоглу также подчеркнул, что уже представлен специальный доклад Министерству культуры и туризма по этому вопросу. Был изучен опыт Португалии, Италии и Испании и предложен соответствующий текст закона, который обяжет всех арендодателей регистрировать свою деятельность и платить налог.