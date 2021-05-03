Новостной портал Bloomberg обнародовал рейтинг стран, наиболее устойчивых к коронавирусу. При его создании использовался обширный спектр сведений, чтобы выявить, в каких государствах борьба с пандемией ведется максимально эффективно с незначительными экономическими и социальными сбоями. В частности были учтены показатели смертности, доступность вакцинации и ряд других факторов. В общей сложности эксперты предоставили данные, актуальные для 53-х государств.

По показателям на конец апреля текущего года, позиции таковы:

Сингапур. Новая Зеландия. Австралия. Израиль. Тайвань.

В ТОП-10 также вошли Южная Корея, Япония, ОАЭ, Финляндия и Гонконг. На 22-й строчке расположилась Россия, на 17-й — США, на 26-й — Германия. Последние три места достались Аргентине, Польше и Бразилии.

При составлении рейтинга специалисты выявили ряд факторов: