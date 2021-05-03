Опубликован рейтинг стран, наиболее устойчивых к коронавирусу
Новостной портал Bloomberg обнародовал рейтинг стран, наиболее устойчивых к коронавирусу. При его создании использовался обширный спектр сведений, чтобы выявить, в каких государствах борьба с пандемией ведется максимально эффективно с незначительными экономическими и социальными сбоями. В частности были учтены показатели смертности, доступность вакцинации и ряд других факторов. В общей сложности эксперты предоставили данные, актуальные для 53-х государств.
По показателям на конец апреля текущего года, позиции таковы:
- Сингапур.
- Новая Зеландия.
- Австралия.
- Израиль.
- Тайвань.
В ТОП-10 также вошли Южная Корея, Япония, ОАЭ, Финляндия и Гонконг. На 22-й строчке расположилась Россия, на 17-й — США, на 26-й — Германия. Последние три места достались Аргентине, Польше и Бразилии.
При составлении рейтинга специалисты выявили ряд факторов:
- Число случаев, связанных с передачей вируса внутри Сингапура, уменьшилось почти до нулевой отметки за счет введенных ограничений на границе страны. Положительный эффект дала также строгая карантинная программа, которая тем не менее позволила гражданам вести привычный образ жизни.
- Выяснилось, что вакцинация не служит гарантом того, что пандемия окончится. Например, такие страны, как Франция и Чили, где у большей части населения есть возможность получать прививки, понизились в рейтинге по мере того, как в них были зафиксированы новые вспышки мутировавшего вируса, привезенного из других государств (в том числе из Индии, где ситуация с вакцинацией обстоит не лучшим образом).
- Наиболее тревожно положение обстоит в Польше и Мексике. К примеру, в Польше вакцину получило всего 13% населения. Ситуацию усугубляет новый британский штамм, вызвавший до 90% очередных случаев инфицирования и ставший причиной рекордного прироста заболеваний и летальных исходов. Тем временем, вирулентный штамм, который впервые был зафиксирован в Бразилии, в настоящее время приводит к гибели людей в Латинской Америке, даже в таких странах, как Чили, где провакцинировалась почти треть населения.
- Великобритании, после снятия ограничений, удалось подняться на 7 строчек в рейтинге засчет строгого пограничного контроля и быстрых прививок.
- Китай понизился в списке на 5 строчек, покинув ТОП-10. В стране выявлены новые случаи инфицирования в приграничном городе вблизи к Мьянме. Этот район был заблокирован властями, а всё его население трижды проверено на наличие вируса.