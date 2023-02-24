В Португалии не успевают строить жилье: пока строят один дом — продают уже девять

Сектор недвижимости Португалии находится под высоким давлением — предложение сильно не поспевает за спросом. Больше цифр и деталей по регионам — далее.

1 построенный дом на каждые 9 проданных — это показательная статистика высокого спроса и недостаточного предложения на рынке недвижимости Португалии. В период с января по сентябрь 2022 года в Португалии продали 129,374 дома, а построили — 14,451. Эти цифры приводит Национальный институт статистики (INE).

От региона к региону ситуация может разниться. Например, на севере и в автономном регионе Азорских островов эта разница немного меньше: на каждые шесть проданных домов приходится один построенный. В регионах Алентежу и Алгарве разница между спросом и предложением еще более колоссальная: до 16 проданных домов на каждый построенный. А на каждый построенный дом в столичном регионе Лиссабона приходилось 12 проданных домов. Все это данные за первые девять месяцев 2022 года.