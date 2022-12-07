«Это дом, в который вы влюбитесь». В Австрии за €778,000 продается коттедж прошлого века

Если вы выбираете дом в Австрии, то каким он должен быть? Это будет стильный коттедж четких форм с панорамными окнами и большими комнатами или уютная вилла в несколько этажей, наполненная множеством милых деталей? Каждый из этих вариантов хорош по-своему, но сегодня мы покажем вам дом, который буквально пропитан уютом и теплом.

Австрийский город Корнойбург занимает площадь всего 9,71 кв.км. и находится в Нижней Австрии в районе Вайнвиртель. Одна из достопримечательностей здешних мест — красивейшая река Дунай и монастырь Клостернойбург, расположенный на противоположном от города берегу. Недалеко от Корнойбурга находится еще один памятник архитетуры — замок Кройценштайн XII века.

Местные жители любят проводить время на центральной площади — здесь расположена Ратуша и старейшие жилые дома богатых горожан (некоторые из этих домов были построены 500 лет назад). В большинстве старинных строений уже устроены лавки, магазины и кафе, музеи.

Вот в таком интересном городе выставлен на продажу очень уютный дом. Коттедж представляет собой трехэтажное строение общей площадью 300 кв.м. В объявлении указано, что дом был построен в 1920 году, и с тех пор, надо сказать, он отлично сохранился (безусловно, не без помощи своевременного ремонта).

Этот необыкновенный дом впечатляет множеством деталей, которые делают его особенно домашним. Вот на кухне устроена печка, на которой до сих пор можно готовить еду; а вот в столовой стоит букет пионов и висят картины, которые добавляют тепла просторной комнате. Камин в гостиной насыщенного синего цвета — как отдельный вид искусства, который удачно вписан в окружающий интерьер. Плюс ко всему, в доме есть еще две печки, которые греют пространство и в прямом, и в переносном смысле.

В целом интерьер выглядит довольно простым, но уютным. Здесь много дерева, деталей натуральных оттенков и картин, которые есть буквально в каждой комнате.

Итак, давайте подробнее посмотрим, из каких комнат состоит дом. На первом этаже расположена прихожая, прихожая, гостиная с плитой, жилая комната, большая кухня с обеденной зоной, столовая, ванная комната. На втором этаже расположилась гостиная с отдельным выходом на улицу, библиотека, две спальни (одна из которых с ванной комнатой), гардеробная. Планировка включает в себя, помимо жилых комнат, еще и чердак, оформленный в стиле лофт. Здесь же расположена инфракрасная сауна с отдельно стоящей ванной.

На участке есть красивый сад с большой террасой и бассейн. В саду есть также пристройка, которая в настоящее время используется больше как складская зона, но, по словам продавца, ее можно без особых усилий превратить в уютный садовый домик.

Из сада, к слову, есть отдельный вход в дом. Отсюда можно попасть в большую гостиную с художественно оформленными окнами. Здесь же расположена еще одна большая комната, в настоящее время используемая как столовая.

В заключение продавец пишет: «Это дом, в который можно влюбиться», и он, пожалуй, абсолютно прав.