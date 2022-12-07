Если вы выбираете дом в Австрии, то каким он должен быть? Это будет стильный коттедж четких форм с панорамными окнами и большими комнатами или уютная вилла в несколько этажей, наполненная множеством милых деталей? Каждый из этих вариантов хорош по-своему, но сегодня мы покажем вам дом, который буквально пропитан уютом и теплом.

Австрийский город Корнойбург занимает площадь всего 9,71 кв.км. и находится в Нижней Австрии в районе Вайнвиртель. Одна из достопримечательностей здешних мест — красивейшая река Дунай и монастырь Клостернойбург, расположенный на противоположном от города берегу. Недалеко от Корнойбурга находится еще один памятник архитетуры — замок Кройценштайн XII века.

Местные жители любят проводить время на центральной площади — здесь расположена Ратуша и старейшие жилые дома богатых горожан (некоторые из этих домов были построены 500 лет назад). В большинстве старинных строений уже устроены лавки, магазины и кафе, музеи.

Вот в таком интересном городе выставлен на продажу очень уютный дом. Коттедж представляет собой трехэтажное строение общей площадью 300 кв.м. В объявлении указано, что дом был построен в 1920 году, и с тех пор, надо сказать, он отлично сохранился (безусловно, не без помощи своевременного ремонта).

деревянная лестница на второй этажгостиная с акцентной мебельюпечь в гостиной

Этот необыкновенный дом впечатляет множеством деталей, которые делают его особенно домашним. Вот на кухне устроена печка, на которой до сих пор можно готовить еду; а вот в столовой стоит букет пионов и висят картины, которые добавляют тепла просторной комнате. Камин в гостиной насыщенного синего цвета — как отдельный вид искусства, который удачно вписан в окружающий интерьер. Плюс ко всему, в доме есть еще две печки, которые греют пространство и в прямом, и в переносном смысле. 

В целом интерьер выглядит довольно простым, но уютным. Здесь много дерева, деталей натуральных оттенков и картин, которые есть буквально в каждой комнате. 

столовая на верандебольшая кровать в спальнесиний камин в гостиной

Итак, давайте подробнее посмотрим, из каких комнат состоит дом. На первом этаже расположена прихожая, прихожая, гостиная с плитой, жилая комната, большая кухня с обеденной зоной, столовая, ванная комната. На втором этаже расположилась гостиная с отдельным выходом на улицу, библиотека, две спальни (одна из которых с ванной комнатой), гардеробная. Планировка включает в себя, помимо жилых комнат, еще и чердак, оформленный в стиле лофт. Здесь же расположена инфракрасная сауна с отдельно стоящей ванной. 

На участке есть красивый сад с большой террасой и бассейн. В саду есть также пристройка, которая в настоящее время используется больше как складская зона, но, по словам продавца, ее можно без особых усилий превратить в уютный садовый домик. 

Из сада, к слову, есть отдельный вход в дом. Отсюда можно попасть в большую гостиную с художественно оформленными окнами. Здесь же расположена еще одна большая комната, в настоящее время используемая как столовая.

В заключение продавец пишет: «Это дом, в который можно влюбиться», и он, пожалуй, абсолютно прав.

деревянный обеденный стол и стульяванна посреди комнатысадовая мебель