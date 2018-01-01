Золотая виза в Португалии

“Золотая Виза” для членов семьи

Заявитель имеет право претендовать на «Золотую Визу» для всей семьи, но есть некоторые условия такие как родственные узы, возраст, семейное положение и так далее. Ниже перечислены условия, по которым заявитель может оформить «Золотую Визу» членам своей семьи:

Супруг/а:

Состоящие в законном либо гражданском браке. В случае гражданского брака необходимо предоставить доказательства такие как: общие дети, общая недвижимость, общий счёт в банке.

Дети:

Детям до 18 лет «Золотая Виза» оформляется автоматически, после 18 лет – оформляется, в случае если дети учатся в высших учебных учреждениях, не состоят в браке и находятся на иждивении заявителя.

Родители:

Родителям любого из супругов «Золотая Виза» оформляется автоматически, если они старше 65 лет. Родителям до 65 лет требуется доказательства того, что те находятся на иждивении заявителя, такие как: прописка родителей на адрес заявителя, выписки о месячных переводах средств на счёт родителей, справка о состоянии здоровья и т.д.

Братья и сёстры:

Братьям и сёстрам любого из супругов «Золотая Виза» оформляется если они младше 18 лет и находятся на попечении заявителя.

В этом случае, следует предъявить решение суда о назначении попечительства над несовершеннолетним родственником.