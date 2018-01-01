Золотая виза в Португалии
О программе
«Золотая Виза» — это программа получения особого вида на жительство при инвестиции в Португалии.
Первая «Золотая виза» выдается на два года и после этого дважды продлевается еще по два года. По прошествии пяти лет владения ВНЖ, инвестор может подавать на гражданство или на ПМЖ Португалии. На протяжении этого времени, инвестор обязан пребывать в Португалии минимум 14 дней каждые двухлетний период владения Золотой Визой. Законодательство Португалии допускает двойное гражданство, поэтому инвестор может сохранить свое первое гражданство.
|● Налог на приобретение недвижимости. Платится один раз, при покупке, и считается по формуле учитывающей сумму покупки и сумму кадастровой оценки. Этот налог составляет 3-5% от наибольшей из этих двух сумм. В случае с коммерческой недвижимостью, этот налог составляет 6,5%. ● Гербовый сбор при покупке составляет 0,8% от наибольшей суммы (указано выше). ● Услуги адвоката рассчитываются на главного заявителя и на каждого члена семьи, подающего на “Золотую Визу” по воссоединению семьи. Сумма за услуги адвокатов зависят от количества подающих членов семьи. 7500 € на главного заявителя и 2500 € на каждого дополнительного члена семьи. Услуги адвокатов оплачиваются следующим образом: ➔ 20% во время подписания договора с адвокатами (с этого момента адвокаты начинаю процесс открытия налогового номера и счета в банке); ➔ 20% после произведения инвестиции; ➔ 20% после получения ВНЖ “Золотой Визы”; ➔ 20% после 1-го продления ВНЖ; ➔ 20% после 2-го продления ВНЖ. Наши клиенты могут также оплатить всю сумму одной транзакцией и получить скидку 15%. ● Государственные сборы - это стоимость карточки ВНЖ для каждого члена семьи. Госпошлина составляет 12250 € на каждого заявителя, и разбивается на 5 лет. Большая часть этой суммы выплачивается в первый год, примерно 50 %. Около 25 % выплачивается через 2 года во время продления ВНЖ. И около 25 % выплачивается ещё через 2 года, во время второго продления.
|12250.00 EUR
Минимальные инвестиции от 280 000 €
- Заявители не должны иметь гражданство какой-либо страны Евросоюза.
- Заявители не должны быть осуждены за преступление, наказуемое лишением свободы на срок более одного года.
- Заявители не должны быть под запретом на въезд на национальную территорию и/или в Шенген зону, на момент оформления «Золотой визы».
- В случае инвестиции в недвижимость необходимо иметь:
- Доказательство владения недвижимостью.
- Публичный договор или вексельный договор купли-продажи имущества с декларацией уполномоченного финансового учреждения для осуществления своей деятельности в Португалии с указанием фактического перевода капитала на его приобретение.
- Действительный сертификат, выданный Реестром недвижимости, который всегда должен быть, в случае договора-обещания.
- Дополнительно:
- Подтверждения адреса проживания главного заявителя
- Справка о несудимости
- Налоговый номер страны резиденции
- Налоговый номер в Португалии
“Золотая Виза” для членов семьи
Заявитель имеет право претендовать на «Золотую Визу» для всей семьи, но есть некоторые условия такие как родственные узы, возраст, семейное положение и так далее. Ниже перечислены условия, по которым заявитель может оформить «Золотую Визу» членам своей семьи:
- Супруг/а:
Состоящие в законном либо гражданском браке. В случае гражданского брака необходимо предоставить доказательства такие как: общие дети, общая недвижимость, общий счёт в банке.
- Дети:
Детям до 18 лет «Золотая Виза» оформляется автоматически, после 18 лет – оформляется, в случае если дети учатся в высших учебных учреждениях, не состоят в браке и находятся на иждивении заявителя.
- Родители:
Родителям любого из супругов «Золотая Виза» оформляется автоматически, если они старше 65 лет. Родителям до 65 лет требуется доказательства того, что те находятся на иждивении заявителя, такие как: прописка родителей на адрес заявителя, выписки о месячных переводах средств на счёт родителей, справка о состоянии здоровья и т.д.
- Братья и сёстры:
Братьям и сёстрам любого из супругов «Золотая Виза» оформляется если они младше 18 лет и находятся на попечении заявителя.
В этом случае, следует предъявить решение суда о назначении попечительства над несовершеннолетним родственником.
Свободно передвигаться по ЕС;
Сдавать в аренду купленную недвижимость;
Получить доступ к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию;
Работать в Португалии и вести свой бизнес;
Подать заявку на граждантсво или ПМЖ через 5 лет владения ВНЖ.