Каждый четвёртый европеец думает о переезде. Куда?

Европейцы все чаще задумываются о покупке недвижимости в других странах. Это связано с ростом стоимости жизни в их родных странах, а также с возможностями для трудоустройства.

Как выяснило агентство недвижимости Remax, о переезде за границу всерьез думают 25% жителей Европы. В опросе поучаствовали 16,000 человек из 22 различных европейских стран.

Кто переезжает за границу более охотно? Граждане Турции, Мальты, Румынии, Словении и Швейцарии.

Куда они планируют переезжать? На первом месте по востребованности оказалась Испания (14,7%), за ней следуют Англия (13,4%), Германия (13,2%), Италия (13,1%) и Северная Америка (12,8%).

Кто из европейцев наоборот меньше склонен к переезду? Испанцы, португальцы, израильтяне, валлийцы и поляки.

Примечательно, что почти 20% европейцев думают не о переезде, а об апгрейде своей жилищных условия в рамках своей страны. Например, многие думают о покупке жилья поменьше размером, в более бюджетном районе, либо же вообще в сельской местности. Кроме сокращения затрат, людям все чаще хочется жить в более размеренном темпе и быть ближе к природе.