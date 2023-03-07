В Нидерландах стали гораздо активнее продаваться микроквартиры. Особенно они популярны в Амстердаме. Этому причиной высокие цены на жилье и в целом, плотный рынок недвижимости в стране.

Что подразумевается под микрожильем? Это небольшие дома площадью менее 50 м².

В 2022 году в Нидерландах было продано 5100 микродомов, в то время как в 2000 году было всего 3600 сделок.

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51% компактного жилья был продан в четырех крупнейших городах страны (составляющих регион G4): Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Утрехте. Причем, Амстердам явный лидер в этом списке: 38% продаж приходится именно на столицу Нидерландов.

Сколько стоят такие микроквартиры? В 2022 году небольшой дом в Нидерландах стоил в среднем €367,000 евро, в Амстердаме подороже — €404,000. Амстердамец платит за свой микродом в 1,4 раза больше, чем утрехтец, в 1,7 раза больше, чем роттердамец, и в 1,8 раза больше, чем покупатель не из региона G4.