Доход от аренды до €60,000 в год. В Греции растет популярность краткосрочной аренды

В 2022 году в Греции значительно возросли доходы от краткосрочной аренды. Наибольший рост выручки зафиксирован в Афинах, а также на островах Парос и Миконос.

Немного цифр

Исследовательская компания Transparent заявила, что наибольший годовой прирост в 2022 году случился на острове Парос — плюс 50% к выручке от краткосрочной аренды. На Миконосе наблюдался годовой рост на 38%, до €60,779. А в Афинах рост в 2022 году достиг 37% по сравнению с 2021 годом (до €22,302).

Южные пригороды и центр Афин пользуются повышенным спросом на краткосрочную аренду в Аттике: в 2022 году выделились пригород Глифада с годовым ростом выручки на 45% (до €30,592), Алимос с ростом на 31% (до €24,078) и Палайо Фалиро с ростом на 11% (до €19,924).

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Компания Key Data отметила, что краткосрочная аренда жилья в 2022 году принесла доходов на сумму в €3,46 млрд. При этом, по всей стране сдавалась 144,000 объектов, а количество ночевок составило 20,87 млн.

Стоимость краткосрочной аренды также немного возросла: с €113 за ночь в 2021 году до €139 в 2022 году. Причин этому несколько: 1) резкий рост спроса по сравнению с 2021 годом; 2) корректировка цен хозяевами и управляющими для компенсации более высоких эксплуатационных расходов на жилье (что, в свою очередь, связано с ростом тарифов на электроэнергию).