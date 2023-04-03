Начало весны на мировом рынке недвижимости было довольно активным: где-то рост спроса на жилье спровоцировал еще больший рост стоимости «квадрата», а где-то жилищный кризис привел к резкому падению цен. Краткий обзор самых актуальных новостей на мировом рынке недвижимости читайте в статье.

Основные новости на мировом рынке недвижимости

В Намибии появилась своя программа инвестиционной иммиграции. Теперь ВНЖ этой страны можно будет получить путем покупки недвижимости.

В ОАЭ запустят первую в мире свободную зону для «компаний будущего», которые занимаются цифровыми и виртуальными активами.

Эксперты рассказали о результатах расследования в зоне землетрясения в одной из провинций Турции. Оказалось, что «95% зданий не соответствовали строительным нормам».

В Нидерландах стали гораздо активнее продаваться микродома (небольшие дома площадью менее 50 кв.м). Особенно они популярны в Амстердаме.

С 15 марта инвесторам, желающим получить ПМЖ Сингапура, придется выделять гораздо больше средств на эти цели: для инвестиций в бизнес потребуется 10 млн сингапурских долларов ($7,4 млн); в утвержденный фонд — 25 млн сингапурских долларов; в семейные офисы — не менее 50 млн сингапурских долларов. И есть еще ряд дополнительных условий.

При этом Египет в попытках спасти экономику, наоборот, снижает инвестиционную планку для получения гражданства страны. Иностранцы теперь могут получить гражданство, вложив $300,000 в покупку недвижимости, в том числе земельных участков и зданий, принадлежащих правительству или египтянам. Плюс, в Египте будут выдавать многократные визы сроком на 5 лет. Их стоимость составит $700.

7 марта 2023 года заработала модернизированная Шенгенская информационная система (SIS). Цель этих обновлений — предоставление национальным властям более полной и достоверной информации для обеспечения максимальной безопасности.

Иностранцам снова начнут выдавать визы в Китай. В том числе, продлевать уже действующие.

По итогам встречи США и стран Карибского бассейна по вопросам гражданства за инвестиции (CBI) Гренада приостановит прием заявлений на получение инвестиционного гражданства от россиян и белорусов.

Правительство Албании решило пока отложить запуск программы «Гражданство в обмен на инвестиции». На это решение повлияла критика со стороны Евросоюза. Но здесь разработали уникальное разрешение для иностранцев. Оно объединяет в себе существующие заявки на визу, разрешение на работу и вид на жительство.

В Польше принят законопроект «Первое жильё» с кредитом под 2%. Но начнет программа работать лишь 1 июля 2023 года. А в Австрии планируют отменить налог на покупку недвижимости для тех, кто приобретает жилье впервые.

Интересная статистика мирового рынка недвижимости

64% собственников в Дубае планируют продать свою квартиру или виллу — 52% готовы сделать это уже в этом году. Цель владельцев — получение прибыли на фоне резкого роста цен на жилье в Эмирате. Интересно и то, что 90% респондентов после продажи существующей недвижимости намерены купить другой объект в Дубае — при условии, что удастся получить хорошую прибыль во время первой сделки.

Совет ЕС хочет создать единый реестр данных о жилье, сдающемся в краткосрочную аренду на таких платформах как Airbnb и Booking, например.

Сделали подборку Топ-10 стран в мире с самыми дорогими и с самыми дешевыми квартирами в 2023 году. Данные получились очень интересными: самый дорогой «квадрат» жилья в Гонконге — $30,917, а самый дешевый — в Египте — $424.40.

В Британии наблюдается серьезный жилищный кризис: на местном рынке жилья недостает более 4 миллионов домов. А еще по всей Англии средний дом стоит более чем в 10 раз больше средней зарплаты, а уровень вакантных площадей в Королевстве ниже 1%.

Кризис на рынке недвижимости в Новой Зеландии. Он вызван падением спроса на жилье и колоссальным снижением цен. В 2022 году средние цены на жилье в Новой Зеландии упали на 18,13% (с поправкой на инфляцию) по сравнению с годом ранее.

В Швеции также наблюдается экономический и социальный кризис — экономику страны сильно пошатнули рост инфляции и повышение процентных ставок. За последние 20 лет цены на жилье в Швеции выросли почти на 250%, общий объём ипотечных кредитов вырос на 459% за два десятилетия до 2022 года.

Квартиры в центре Афин дорожают с каждым днем. В популярных среди туристов районах — Панграти, Амбелокипи и Кипсели — квартиры в 90-110 кв.м

сейчас продают по цене от €250,000 до €300,000 (от €2200 до €2900 за «квадрат»).

Испанские банки ужесточили выдачу ипотек — в кредитах отказывают, спрос на квартиры падает. В первые месяцы 2023 года количество отказов в выдаче кредитов на покупку жилья увеличилось на 22,7% по сравнению с тем же периодом 2022-го года.

Федеральное правительство Канады приняло поправки к запрету на покупку жилья иностранцами. Теперь у иностранцев есть шанс приобрести жилье в Канаде, но есть ряд условий.

Ванкувер, Канада

Экспертное мнение

Недвижимость в Черногории и Греции — эксперт подробно рассказал, как купить и сдавать жилье в аренду в этих странах.

В 2023 году одними из самых популярных направлений для инвесторов стали рынки недвижимости Польши и Турции. CEO международного агентства недвижимости Homium Артур Бразилевский уверен: эта тенденция только сохранится, и цены на квартиры в крупных городах этих стран должны только расти.

«В 2022 году белорусская недвижимость мгновенно обесценилась, но ситуация улучшается». Эксперт рассказал об инвестиционной привлекательности и страновом риске в Беларуси.

Италия пока остается едва ли не единственным уголком в Европе, где недвижимость остается довольно доступной. О ценах на квартиры в Риме и других регионах Италии, смещении фокуса покупателей с курортной недвижимости и возможностях заработка — рассказали эксперты. К слову, правительство Италии скорректировало «Закон об иностранцах». Благодаря изменениям, условия для переезда иностранцев, их трудоустройства и получения ВНЖ в стране будут значительно упрощены.

Личный и полезный опыт

Узнать все подробности о том, как релоцироваться на Кипр, можно, посмотрев запись вебинара с Cyprus Sotheby’s International Realty. Плюс, в каталоге Realting мы нашли готовые к заселению квартиры на Кипре стоимостью от €60,000.

Какие есть способы легально переехать в Португалию и получить там ВНЖ? За сколько можно купить и арендовать недвижимость в стране? Каково вообще жить в Португалии и к чему предстоит привыкать после релокации? Обо всем этом рассказала Яна, которая переехала в страну 1,5 года назад.

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Жилье

Недвижимость в Польше все так же пользуется большой популярностью у покупателей. Мы сделали подборку из стильных квартир в Гданьске, стоимость которых около €180,000. Здесь можно увидеть подборку маленьких трехкомнатных квартир в Варшаве, а здесь — как выглядят самые дешевые квартиры в Варшаве.



Море, красивые пляжи и солнце круглый год — все это ждет будущего владельца просторной виллы, которая прямо сейчас продается в курортном городе Албуфейра в Португалии. Стоимость — €4,200,000.



В районе Lappajärvi в провинции Южная Остроботния Финляндии выставлен на продажу дом, который привлекает своей простотой и уютом. Всего за €23,500 покупатель получает полностью готовый к проживанию коттедж общей площадью 108 кв.м.

В Дубае за €5,618,937 продается плавучая вилла с подводной спальней. Всего в доме будет три этажа. При этом в «подводной» спальне и гостиной одна из стен будет сделана полностью из стекла — для удобства наблюдения за красивейшим подводным миром.

Рынок недвижимости Северного Кипра буквально «кипит» от растущего спроса и большого количества иностранных инвесторов. Сделали подборку домов на Северном Кипре стоимостью от €106,000.

В Италии за €3,2 миллиона продается квартира, где жил Леонардо да Винчи. Кстати, это были последние апартаменты Леонардо на итальянской земле — потом он переехал во Францию, где и умер в возрасте 67 лет.

А в Турции за €2,500,000 продается замок, который является предметом исторического наследия. Рядом с виллой находится историческая церковь времен сельджуков 13-го века, а вокруг дома разбит красивейший зеленый сад с множеством деревьев.

В каких странах продаются квартиры с самым стильным дизайном? Мы понаблюдали за 200,000 объектов в нашем каталоге и сделали свой субъективный рейтинг. Спойлер: квартиры и дома очень разные.

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