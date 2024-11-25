Канада занимает 11-е место из 163 стран в рейтинге Глобального индекса мира по состоянию на 2024 год. Правительство Канады заинтересовано в привлечении высококвалифицированных сотрудников, поэтому сюда могут приехать граждане любых стран и получить вид на жительство (ВНЖ), а в последующем — гражданство. Некоторые из этих программ сразу предоставляют статус постоянного жителя (ПМЖ), что открывает дополнительные возможности и преимущества для иммигрантов.

В этой статье мы рассмотрим основные иммиграционные программы Канады, их условия и требования, а также преимущества и недостатки каждой программы. Вы узнаете о федеральных, провинциальных и атлантических программах иммиграции, а также о системе Express Entry.

Плюсы и минусы жизни в Канаде

Плюсы жизни в Канаде:

Высокий уровень жизни. Канада занимает высокие позиции в индексах качества жизни, таких как Индекс лучшей жизни ОЭСР , где она имеет высокие показатели по жилищным условиям, доходам и удовлетворенности жизнью. Например, средний чистый скорректированный располагаемый доход домохозяйств на душу населения составляет $30,854 в год, что выше, чем в среднем по ОЭСР.

Канада занимает высокие позиции в индексах качества жизни, таких как , где она имеет высокие показатели по жилищным условиям, доходам и удовлетворенности жизнью. Например, средний чистый скорректированный располагаемый доход домохозяйств на душу населения составляет $30,854 в год, что выше, чем в среднем по ОЭСР. Безопасность. Канада занимает высокие позиции в рейтингах безопасности. Например, в 2024 году Канада заняла 11-е место в Глобальном индексе мира (Global Peace Index), что свидетельствует о низком уровне преступности и политической стабильности.

Канада занимает высокие позиции в рейтингах безопасности. Например, в 2024 году Канада заняла 11-е место в Глобальном индексе мира (Global Peace Index), что свидетельствует о низком уровне преступности и политической стабильности. Экономические возможности. Канада имеет одну из самых стабильных экономик мира. По данным Всемирного банка, ВВП Канады на душу населения составляет около $52,000. Кроме того, уровень безработицы в стране остается на уровне около 5%, что указывает на наличие широкого рынка труда и большие возможности для трудоустройства.

Канада имеет одну из самых стабильных экономик мира. По данным Всемирного банка, ВВП Канады на душу населения составляет около $52,000. Кроме того, уровень безработицы в стране остается на уровне около 5%, что указывает на наличие широкого рынка труда и большие возможности для трудоустройства. Многообразие и толерантность. Канада является одной из самых мультикультурных стран мира. В 2016 году, по данным переписи населения, более 20% канадцев родились за пределами страны, что делает Канаду страной с одним из самых высоких процентом иммигрантов.

Канада является одной из самых мультикультурных стран мира. В 2016 году, по данным переписи населения, более 20% канадцев родились за пределами страны, что делает Канаду страной с одним из самых высоких процентом иммигрантов. Природные красоты. Канада известна своими великолепными природными ландшафтами. В стране находится более 37 национальных парков, включая знаменитый Банф в Альберте и Джаспер, которые ежегодно привлекают миллионы туристов. Кроме того, в Канаде более двух миллионов озер (это около 60% всех озер в мире).

Канада известна своими великолепными природными ландшафтами. В стране находится более 37 национальных парков, включая знаменитый Банф в Альберте и Джаспер, которые ежегодно привлекают миллионы туристов. Кроме того, в Канаде более двух миллионов озер (это около 60% всех озер в мире). Социальные программы. Канада имеет развитую систему социальной защиты. Например, средняя пенсия по старости составляет около 1200 канадских долларов в месяц ($880), что сопоставимо с пенсиями в таких странах, как Германия и Франция. Программы, такие как Canada Child Benefit, предоставляют значительную финансовую поддержку семьям с детьми.

Канада имеет развитую систему социальной защиты. Например, средняя пенсия по старости составляет около 1200 канадских долларов в месяц ($880), что сопоставимо с пенсиями в таких странах, как Германия и Франция. Программы, такие как Canada Child Benefit, предоставляют значительную финансовую поддержку семьям с детьми. Качество образования. Канадские университеты, такие как Университет Торонто и Университет Британской Колумбии, регулярно входят в топ-50 мировых рейтингов (например, QS World University Rankings). Среднее образование также высоко оценивается по международным стандартам, занимая 6-е место в мире по результатам PISA.

Минусы жизни в Канаде:

Климат. Холодные зимы и длительный снежный сезон могут доставлять неудобства тем, кто привык к более теплому климату. Например, в некоторых регионах, таких как Виннипег, температура зимой может опускаться до -30 градусов Цельсия.

Холодные зимы и длительный снежный сезон могут доставлять неудобства тем, кто привык к более теплому климату. Например, в некоторых регионах, таких как Виннипег, температура зимой может опускаться до -30 градусов Цельсия. Высокая стоимость жизни. В крупных городах, таких как Торонто и Ванкувер, стоимость жизни достаточно высока. По данным Numbeo, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре Торонто составляет около 2300 канадских долларов в месяц ($1685).

В крупных городах, таких как Торонто и Ванкувер, стоимость жизни достаточно высока. По данным Numbeo, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре Торонто составляет около 2300 канадских долларов в месяц ($1685). Налоги. Высокий уровень налогов может быть неожиданностью для некоторых иммигрантов. Ставка подоходного налога для лиц с высоким доходом может достигать 33%, что выше, чем в некоторых других странах.

Высокий уровень налогов может быть неожиданностью для некоторых иммигрантов. Ставка подоходного налога для лиц с высоким доходом может достигать 33%, что выше, чем в некоторых других странах. Очереди на оказание медицинских услуг. Несмотря на высокое качество медицинских услуг, ждать получения некоторых можно достаточно долго. Согласно Canadian Institute for Health Information, среднее время ожидания для получения плановой операции составляет около 20 недель.

Несмотря на высокое качество медицинских услуг, ждать получения некоторых можно достаточно долго. Согласно Canadian Institute for Health Information, среднее время ожидания для получения плановой операции составляет около 20 недель. Языковой барьер. У тех, кто не говорит на английском или французском языках, могут возникнуть сложности с интеграцией и поиском работы. По данным Statistics Canada, 22% населения страны говорят на языке, отличном от английского или французского.

Этапы иммиграции

Для легального переезда и получения гражданства Канады, необходимо пройти следующие основные этапы:

Выбор одной из действующих программ иммиграции.

Выполнение всех требований и подача документов.

Открытие визы.

Прохождение интервью с миграционным офицером в пункте пограничного контроля при въезде.

Подача заявления на оформление ВНЖ Канады.

Проживание в стране от 2 лет в качестве временного резидента.

Отправление заявления для получения ПМЖ Канады.

Проживание в Канаде не менее 3 лет в качестве постоянного резидента.

Прохождение теста IELTS для английского языка и TEF для французского языка.

Подача запроса на получение канадского гражданства.

Прохождение присяги на верность конституции и канадскому народу.

Получение сертификата, подтверждающего статус гражданина Канады.

Оформление необходимых внутренних документов.

Система Express Entry

Для облегчения процесса иммиграции правительство Канады в 2015 году ввело онлайн-систему Express Entry . Это система для управления заявками на постоянное жительство от квалифицированных работников. Она позволяет эффективно выбирать кандидатов, которые лучше всего подходят для иммиграции и могут внести значительный вклад в экономику страны. Express Entry включает три основные программы:

Federal Skilled Worker Program (FSWP) — для квалифицированных работников с иностранным опытом работы. Federal Skilled Trades Program (FSTP) — для квалифицированных специалистов по рабочим профессиям. Canadian Experience Class (CEC) — для тех, кто уже имеет опыт работы в Канаде.

Процесс подачи заявления начинается с создания онлайн-профиля Express Entry, где кандидаты предоставляют информацию о своих навыках, опыте работы, уровне образования, знании языков и других деталях. Все вносимые данные должны подтверждаться соответствующими документами. После создания профиля кандидаты получают баллы по системе CRS. Они начисляются за:

Возраст. Максимальное количество баллов получают кандидаты в возрасте от 20 до 29 лет.

Максимальное количество баллов получают кандидаты в возрасте от 20 до 29 лет. Образование. Высокие баллы начисляются за наличие высшего образования.

Высокие баллы начисляются за наличие высшего образования. Опыт работы. Учитывается как канадский, так и международный опыт работы.

Учитывается как канадский, так и международный опыт работы. Языковые навыки. Высокие баллы за знание английского и/или французского языка, подтвержденное тестами IELTS или TEF.

Высокие баллы за знание английского и/или французского языка, подтвержденное тестами IELTS или TEF. Дополнительные баллы. Их можно получить за канадский диплом, предложение работы, номинацию от провинции и др.

Максимальное количество баллов — 1200. После оценки, профили кандидатов помещаются в общий пул, где они сравниваются с профилями других участников. Периодически проводятся розыгрыши (draws), в ходе которых кандидаты с наивысшими баллами получают приглашения подать заявку на постоянное место жительства (Invitation to Apply, ITA).

У тех кто получил ITA, есть 60 дней на подачу полной заявки на ПМЖ, включая все необходимые документы и оплату сборов. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие информацию кандидата в профиле Express Entry. Среднее время обработки заявок составляет около 6 месяцев. Успешные кандидаты получают статус постоянного жителя Канады.

Чтобы создать профиль, нужны следующие документы:

Паспорт или другое удостоверение личности.

Результаты языкового теста: IELTS (для английского языка) или CELPIP. TEF или TCF (для французского языка).

Оценка уровня образования (Educational Credential Assessment, ECA): требуется для подтверждения эквивалентности вашего образования канадским стандартам. ECA выдают уполномоченные организации, такие как WES, IQAS, ICES и другие.

Справка о стаже работы: подтверждение вашего опыта работы в виде трудовых договоров, рекомендаций от работодателей и справок о заработной плате.

Свидетельство о браке (если применимо).

Необязательные для заполнения профиля документы, необходимые в случае получения ITA:

Результаты медицинского осмотра.

Справка о несудимости.

Доказательства наличия финансовых средств.

Дополнительно в профиль нужно будет загрузить копии перечисленных выше документов, а также копии:

Справка о несудимости.

Свидетельство о рождении детей.

Representative form, если вы наняли представителя.

Если в графе «Семейный статус»‎ был выбран «Гражданский брак», то потребуется документ заключения такового.

Если в графе «Семейный статус» ‎был выбран «Женат/замужем», то потребуется свидетельство о браке.

Если в графе «Семейный статус»‎ был выбран «Разведен/разведена», то потребуется свидетельство о разводе.

Если в графе «Семейный статус» ‎был выбран «Вдовец/вдова», то потребуется свидетельство о смерти супруга\супруги.

Если ребенок иждивенец был усыновлен, потребуется свидетельство об усыновлении.

Также необходимо пройти медицинское обследование, или IME (Immigration Medical Exam) у сертифицированного терапевта вам и вашим родственникам, даже если они не едут с вами в Канаду. Это делается для того, чтобы убедиться, что:

Состояние вашего здоровья не несет угрозы гражданам Канады.

Не требует больших затрат на медицинское и социальное обслуживание.

Список дополнительных документов, которые могут дополнительно запросить сотрудники миграционной службы:

Подтверждение родства с родственниками в Канаде.

Цифровые фотографии для подтверждения вашей личности.

Другое имя для подтверждения псевдонимов (если применимо).

Форма разрешения на выдачу личной информации назначенному доверенному лицу.

Любые другие документы, которые, по вашему мнению, имеют отношение к заявлению.

Программа Federal Skilled Worker (FSWP)

Программа Federal Skilled Worker (FSWP) предоставляет квалифицированным специалистам возможность переехать в Канаду на постоянное место жительства. Под действие программы подпадают иностранные граждане с полезным для экономики страны опытом работы и квалификацией.

Навыки заявителя должны быть востребованы на канадском рынке труда. А сам заявитель должен изъявлять желание интегрироваться в канадское общество. Участники программы оцениваются на основе набора критериев, включая уровень образования, профессиональный опыт и знание английского или французского языков.

Программа Federal Skilled Trades (FST)

Программа Federal Skilled Trades (FST) разработана специально для квалифицированных рабочих, обладающих значительным опытом в востребованных в Канаде профессиях. Эта программа предоставляет возможность получения постоянного места жительства тем, кто имеет практические навыки и может внести ценный вклад в канадскую экономику.

Участники должны подтвердить свою квалификацию и профессиональные навыки, чтобы соответствовать требованиям программы. FST ориентирована на восполнение дефицита рабочей силы за счет специалистов в ремесленных, технических и производственных специальностях.

Программа Canadian Experience Class (CEC)

Программа Canadian Experience Class (CEC) позволяет квалифицированным работникам, которые уже получили профессиональный опыт в Канаде, стать постоянными резидентами страны. Эта программа нацелена на тех, кто уже интегрировался в канадскую рабочую среду и продемонстрировал способность адаптироваться к жизни в Канаде. Участие в CEC требует наличия канадского трудового опыта и знания английского или французского языка.

CEC идеально подходит для иностранных граждан, которые уже находятся в Канаде по временной рабочей визе и хотят сделать следующий шаг к постоянному проживанию. Программа учитывает важность опыта работы в канадских условиях и предлагает упрощенный путь к иммиграции для тех, кто успешно справился с трудовыми и культурными вызовами, с которыми сталкиваются новоприбывшие.

Атлантическая программа иммиграции в Канаду (AIPP)

Атлантическая программа иммиграции в Канаду (Atlantic Immigration Pilot Program, AIPP) была запущена в 2017 году как пилотный проект с целью привлечения квалифицированных работников и выпускников учебных заведений в четыре атлантические провинции Канады: Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор. Программа была ответом на острую потребность в трудовых ресурсах в этих регионах, особенно в таких отраслях, как здравоохранение, информационные технологии, сельское хозяйство и другие.

AIPP позволяла работодателям в этих провинциях нанимать иностранных работников без необходимости проходить процесс получения оценки воздействия на рынок труда (Labour Market Impact Assessment, LMIA). Программа также предусматривала упрощенный и ускоренный путь к получению постоянного места жительства (ПМЖ) для тех, кто получил предложение о работе от одобренного работодателя и прошел необходимую процедуру одобрения со стороны провинции.

Успех пилотного проекта привел к тому, что она была официально закрыта 31 декабря 2021 года, а уже 1 января 2022 года — преобразована в постоянную под названием Атлантическая иммиграционная программа (Atlantic Immigration Program, AIP). Изначально у AIPP было три основных направления, которые после закрытия программы были объединены в AIP.

Atlantic International Graduate Program (AIGP)

Atlantic International Graduate Program (AIGP) — это один из потоков Атлантической иммиграционной пилотной программы (AIPP), нацеленный на привлечение выпускников канадских учебных заведений в четырех атлантических провинциях: Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор.

В отличие от других потоков, AIGP она не требует наличия опыта работы. Для участия достаточно получить предложение на работу от работодателя, аккредитованного в рамках AIPP.

Atlantic High-Skilled Workers Program (AHSP)

Atlantic High-Skilled Workers Program (AHSP) направлена на привлечение квалифицированных иностранных специалистов в четыре атлантические провинции Канады: Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор. Программа была создана как ответ на острую нехватку рабочих кадров в этих регионах, а также для повышения уровня удержания новых иммигрантов.

Особенностью программы является то, что она позволяет работникам со средним и высоким уровнем квалификации, а также выпускникам учебных заведений этих провинций получить постоянное место жительства в Канаде. AHSP охватывает профессии уровня квалификации 0, A и B, согласно классификации NOC (Национальная классификация профессий Канады).

Atlantic Intermediate-Skilled Workers Program (AISP)

Atlantic Intermediate-Skilled Workers Program (AISP) — это один из трех потоков в рамках Атлантической иммиграционной пилотной программы (AIPP). Он разработан для привлечения иностранных работников с уровнем квалификации C, включая рабочие места, требующие среднего уровня квалификации, такие как водители грузовиков, вспомогательный медицинский персонал и другие технические специалисты.

Atlantic Immigration Program

Atlantic Immigration Program (AIP) — это инициатива канадского правительства, направленная на привлечение квалифицированных работников и международных выпускников в четыре провинции Атлантической Канады: Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор. Основная цель программы — решение демографических и экономических проблем региона, таких как старение населения и нехватка рабочей силы. Программа позволяет местным работодателям нанимать квалифицированных работников из-за рубежа, которые затем могут получить постоянное место жительства в Канаде.

Одним из главных преимуществ программы является упрощенный процесс получения постоянного места жительства. Программа адаптирована для специфических нужд региона и обязывает нанимателей участвовать в процессе адаптации отобранных ими кандидатов.

Программа Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP)

Программа Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP) разработана специально для поддержки развития регионов за пределами крупных городов, предоставляя возможность для иммиграции в менее населенные регионы страны. Программа охватывает несколько сообществ в разных провинциях Канады, включая Онтарио, Манитобу, Саскачеван, Альберту и Британскую Колумбию.

В отличие от других программ, именно общины создают запрос на специалистов и через государственные ресурсы привлекают их для восполнения дефицита рабочей силы и заполнения вакансий, на которые нет спроса у местных жителей.

BC Tech Pilot для IT-специалистов

BC Tech Pilot — это программа, созданная правительством провинции Британская Колумбия (Канада) для привлечения высококвалифицированных IT-специалистов и технологических предпринимателей из-за рубежа. Она является частью более широкой инициативы BC Provincial Nominee Program (BC PNP), которая позволяет провинции выбирать и номинировать кандидатов для получения статуса постоянного резидента Канады.

Программа International Experience Canada (IEC)

Программа International Experience Canada (IEC) — это инициатива правительства Канады, которая предоставляет молодым людям из разных стран возможность временно работать в Канаде и при этом путешествовать по стране. Эта программа предназначена для тех, кто хочет получить международный опыт, улучшить знания английского или французского языка и погрузиться в канадскую культуру.

Программа Agri-Food Immigration Pilot (AFIP)

Программа Agri-Food Immigration Pilot (AFIP) — это инициатива правительства Канады, направленная на привлечение квалифицированных иностранных работников для работы в сельскохозяйственном и пищевом секторах страны. Программа была запущена в 2020 году и предназначена для помощи в решении проблемы нехватки рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли. Основные направления сельхоздеятельности включают производство мяса, выращивание грибов, тепличных культур и других агропродовольственных продуктов.

Программа Self-employed Persons

Программа Self-employed Persons (Программа для самозанятых) предназначена для привлечения лиц, которые могут внести значительный вклад в культурную или спортивную жизнь страны. Программа нацелена на привлечение людей, способных к самостоятельной занятости, которые могут работать на себя в Канаде. Она является одной из немногих программ, позволяющих иммигрировать в Канаду без необходимости получения предложения о работе или прохождения процесса в рамках Express Entry

Программа Live-in Caregiver для нянь и сиделок (LCP)

Программа Live-in Caregiver Program (LCP) предназначена для привлечения нянь и сиделок из-за рубежа для работы в канадских семьях. Она позволяет иностранным гражданам приехать в Канаду, чтобы работать и жить в семьях, помогая в уходе за детьми, пожилыми людьми или людьми с особыми потребностями. В рамках данной программы можно получить постоянный вид на жительство.

Бизнес-иммиграция в Канаду: программа для предпринимателей

Программа бизнес-иммиграции создана для привлечения иностранных предпринимателей с инновационными бизнес-идеями, способными способствовать экономическому росту страны. Она выделяется на фоне других иммиграционных инициатив тем, что предоставляет предпринимателям и их семьям возможность получения постоянного резидентства, если их стартапы получают поддержку от утвержденных канадских организаций, таких как венчурные фонды, ангельские инвесторы или бизнес-инкубаторы.

Одним из важных аспектов программы является поддержка стартапов на всех этапах их развития — от получения первоначального финансирования до реализации бизнес-идеи в Канаде. Программа также стала более конкурентной в последние годы из-за ограничений на количество поддерживаемых заявок.

Quebec Selected Skilled Workers

Программа Quebec Selected Skilled Workers (QSWP) предназначена для квалифицированных специалистов, желающих иммигрировать в Квебек, провинцию Канады, которая имеет свою уникальную иммиграционную систему, отличающуюся от федеральных программ. QSWP регулярно обновляется, и в 2024 году Квебек установил цель принять около 31,950 новых иммигрантов.

Инвестиционная иммиграция в Канаду

На данный момент действуют только провинциальные программы инвестиционной иммиграции. В зависимости от провинции, минимальные требования включают уровень владения английским или французским языком (обычно это уровень 5 по всем четырем языковым навыкам), а также сумму инвестиций от 100,000 до 200,000 канадских долларов ($72,840–145,680).

Программа Quebec Immigrant Investor (QIIP)

Программа Quebec Immigrant Investor Program (QIIP) предоставляет возможность состоятельным иностранным инвесторам получить статус постоянного жителя Канады через инвестиции в экономику провинции Квебек.

Взамен на значительные инвестиции, инвесторы получают возможность жить и работать в Канаде, а также потенциально обеспечить постоянное место жительства для членов своей семьи. QIIP является одной из немногих программ в Канаде, ориентированных исключительно на инвесторов, и предоставляет более пассивный путь к иммиграции по сравнению с предпринимательскими программами.

Программа воссоединения семьи (Family Sponsorship) в Канаде позволяет гражданам и постоянным жителям спонсировать своих близких родственников для получения постоянного места жительства в Канаде. Благодаря этой программе, можно спонсировать супругов (в том числе, гражданских), партнеров, детей, родителей и бабушек/дедушек.

Программа также предусматривает обязательства со стороны спонсора по финансовой поддержке спонсируемых лиц в течение определенного периода для минимизации нагрузки на социальные службы Канады.

Иммиграция в Канаду через учебу

Иммиграция в Канаду через учебу — это возможность для иностранных студентов получить образование в аккредитованных канадских учебных заведениях. А в дальнейшем, получить разрешение на работу и подать заявки на постоянное место жительства.

Уникальными чертами этой программы являются возможность работы во время учебы и после ее завершения (через Post-Graduation Work Permit), что позволяет студентам накапливать необходимый для иммиграции опыт работы в Канаде. Этот путь также открывает доступ к различным программам иммиграции, таким как Canadian Experience Class и Provincial Nominee Programs, которые учитывают как канадское образование, так и опыт работы при рассмотрении заявок на постоянное место жительства.

Гуманитарные программы иммиграции в Канаду (Refugees Program)

Refugees Program предназначена для защиты и переселения лиц, спасающихся от преследований, войны или грубых нарушений прав человека. Беженцы получают финансовую и социальную поддержку в течение первого года своего пребывания в Канаде. В качестве спонсоров выступают частные группы или организации, которые берут на себя ответственность за поддержку беженцев, обеспечивают их жильем и помогают в адаптации.

Пилотный проект путей экономической мобильности (EMPP)

Пилотный проект путей экономической мобильности (Economic Mobility Pathways Pilot, EMPP) — это инициатива правительства Канады, направленная на облегчение иммиграции для беженцев, обладающих востребованными экономическими навыками. Проект объединяет гуманитарные и экономические направления, предлагая беженцам возможность использовать свои профессиональные навыки для иммиграции в Канаду через существующие экономические программы, такие как Express Entry и Provincial Nominee Programs (PNP). EMPP предоставляет ряд упрощений для беженцев, включая снижение или отмену требований к финансовым средствам для иммиграции, а также гибкие условия для подачи заявлений.

Провинциальные программы иммиграции (PNP)

Иммиграционные программы провинций Канады предназначены для работников, имеющих опыт, образование и навыки, способные принести пользу канадской экономике. От заявителей требуется желание жить в определенной провинции и стремиться получить канадское ПМЖ (постоянное место жительства).

Отличие от федеральных иммиграционных программ состоит в том, что провинциальные программы имеют дополнительные условия, регулируемые властями конкретной провинции или территории Канады.

Каждая провинция и территория имеет свои собственные потоки иммиграции, предназначенные для определенных групп иммигрантов, таких как квалифицированные работники, предприниматели и выпускники учебных заведений.

Для участия в PNP необходимо:

Получить номинацию от провинции или территории, в которой вы планируете проживать.

Пройти медицинскую проверку и проверку в полиции, независимо от будущего места жительства в Канаде.

Процесс иммиграции по провинциальной программе обычно включает следующие этапы:

Выбор провинции. Изучите требования и потоки иммиграции каждой провинции или территории. Подача заявления в провинцию. Подайте заявление на получение номинации в выбранную провинцию. Получение номинации. Если ваше заявление одобрено, вы получите номинацию от провинции. Подача заявления на ПМЖ. С номинацией от провинции вы можете подать заявление на ПМЖ в федеральные органы Канады.

Провинциальные программы играют важную роль в удовлетворении специфических потребностей регионов и позволяют провинциям выбирать иммигрантов, которые лучше всего подходят для их экономических и демографических нужд.

Провинциальная программа Британской Колумбии (BC PNP)

Провинциальная программа Британской Колумбии (BC PNP) нацелена на предоставление иностранным специалистам, предпринимателям и выпускникам возможности получить постоянный вид на жительство в Британской Колумбии.

Одной из уникальных черт программы является ее ориентация на поддержку региональных сообществ за пределами крупных городов. Пилотные проекты, такие как Entrepreneur Immigration Regional Pilot, дают возможность небольшим общинам привлекать предпринимателей, которые смогут развивать местную экономику.

Провинциальная иммиграционная программа Онтарио (OINP)

Провинциальная иммиграционная программа Онтарио (OINP) направлена на удовлетворение потребностей местного рынка труда и поддержание экономического роста в провинции. Одним из уникальных аспектов OINP является расширенный поток для кандидатов с востребованными навыками (In-Demand Skills Stream), который теперь включает 35 дополнительных профессий, особенно в секторах сельского хозяйства, строительства и здравоохранения.

Кроме того, программа OINP позволяет кандидатам подавать заявки без предварительного предложения о работе. Особенно это важно для кандидатов потока Human Capital Priorities, который работает через систему Express Entry. ​

Провинциальная программа иммиграции в Альберту (AAIP)

Провинциальная программа иммиграции в Альберту (Alberta Advantage Immigration Program, AAIP) представляет собой стратегическую инициативу правительства провинции Альберта, направленную на привлечение квалифицированных специалистов, предпринимателей и иностранных выпускников, чьи навыки и опыт соответствуют потребностям экономики региона.

Одной из особенностей AAIP является ее гибкость и многообразие потоков, которые адаптированы к различным категориям кандидатов, включая тех, кто имеет оффер от работодателя в Альберте, а также тех, кто планирует открыть или приобрести бизнес в провинции. Программа также поддерживает инициативы по привлечению специалистов в сельские районы и индустрии с высоким спросом на рабочую силу.

Провинциальная иммиграционная программа Манитобы (MPNP)

Провинциальная иммиграционная программа Манитобы (MPNP) предоставляет возможность иностранным гражданам получить номинацию от провинции Манитоба для последующего оформления постоянного вида на жительство в Канаде. Программа ориентирована на привлечение кандидатов, обладающих квалификацией и опытом, которые соответствуют потребностям местного рынка труда.

Особенностью MPNP является акцент на кандидатах, имеющих установленные связи с провинцией, такие как наличие родственников, друзей или предыдущее обучение и работа в Манитобе. Программа также предусматривает поддержку для предпринимателей, которые готовы внести вклад в экономику региона через инвестиции и создание новых рабочих мест.

Провинциальная иммиграционная программа Саскачевана (SINP)

Провинциальная иммиграционная программа Саскачевана (Saskatchewan Immigrant Nominee Program, SINP) предоставляет квалифицированным иностранным гражданам возможность получить номинацию от провинции Саскачеван для дальнейшего оформления постоянного вида на жительство в Канаде. Основная цель SINP заключается в удовлетворении потребностей местного рынка труда и стимулировании экономического развития региона.

Провинциальная иммиграционная программа Нью-Брансуик (NBPNP)

Провинциальная иммиграционная программа Нью-Брансуика (NBPNP) — это комплексный инструмент, разработанный для привлечения квалифицированных специалистов и предпринимателей, обладающих компетенциями, необходимыми для социально-экономического развития провинции.

Уникальной особенностью NBPNP является наличие направлений, таких как поток для франкоязычных квалифицированных работников. В рамках NBPNP также предусмотрены механизмы для поддержки предпринимателей, способных внести значительный вклад в создание рабочих мест и инноваций в провинции. Программа активно сотрудничает с местными работодателями, помогая им находить подходящих кандидатов, в том числе среди иммигрантов.

Провинциальная программа Новой Шотландии (NSNP)

Программа провинциальной номинации Новой Шотландии (NSNP) представляет собой комплексную инициативу, направленную на поддержку экономического роста провинции путем привлечения талантливых специалистов и предпринимателей. Участие в программе открывает возможность получить номинацию от провинции и претендовать на постоянное проживание в Канаде. NSNP охватывает различные категории кандидатов, включая квалифицированных работников, предпринимателей и недавних выпускников, предлагая несколько потоков, каждый из которых адаптирован к конкретным потребностям рынка труда и бизнес-среды Новой Шотландии.

Провинциальная программа Ньюфаундленда и Лабрадора (NLPNP)

Провинциальная программа Ньюфаундленда и Лабрадора (NLPNP) представляет собой иммиграционную инициативу, направленную на привлечение квалифицированных специалистов, предпринимателей и недавних выпускников. Программа включает несколько потоков, каждый из которых ориентирован на разные категории заявителей, с учетом их профессионального опыта и образования. Основным требованием для всех участников является намерение жить и работать в Ньюфаундленде и Лабрадоре.

Провинциальная программа номинации Острова Принца Эдуарда (PEIPNP)

Программа номинации Острова Принца Эдуарда (PEIPNP) предоставляет иностранным кандидатам возможность иммигрировать в провинцию через несколько потоков, ориентированных на различные категории заявителей.

Программа включает потоки для тех, кто уже имеет предложение о работе от работодателя на острове, а также для предпринимателей, готовых инвестировать в местный бизнес. Успешные кандидаты получают номинацию от провинции, что ускоряет процесс получения статуса постоянного жителя Канады​

Провинциальная программа Юкон (YNP)

Провинциальная программа Юкона (YNP) направлена на привлечение квалифицированных работников и предпринимателей, чтобы поддержать экономическое развитие региона и удовлетворить потребности в рабочей силе. Программа включает несколько потоков, каждый из которых ориентирован на разные категории кандидатов: от квалифицированных специалистов и работников с критическими навыками до предпринимателей, готовых инвестировать и развивать бизнес в Юконе.

Программа является инструментом для работодателей региона, помогая им заполнять вакансии, на которые не удалось найти подходящих кандидатов среди местного населения.

Провинциальная программа Северо-Западных Территорий (NTNP)

Провинциальная программа Северо-Западных Территорий (NTNP) предоставляет иностранным гражданам возможность получить номинацию для иммиграции в Северо-Западные части Канады.

Программа ориентирована на привлечение квалифицированных работников и предпринимателей для восполнения дефицита кадров в регионе. Участие в NTNP позволяет кандидатам подать заявку на ускоренное получение постоянного вида на жительство в Канаде.

Заключение

Для легального переезда в Канаду необходимо выбрать одну из действующих программ иммиграции и выполнить все требования. Процесс включает в себя несколько этапов, включая получение визы, оформление ВНЖ, проживание в стране в качестве временного резидента и, наконец, получение гражданства.

Одним из способов облегчить процесс иммиграции является использование системы Express Entry. Она позволяет кандидатам быстрее получить приглашение на подачу заявления на постоянное проживание.

В целом, иммиграция в Канаду может быть сложным, но интересным и перспективным процессом. Важно тщательно изучить все аспекты переезда и быть готовым к новым вызовам и возможностям, которые открывает жизнь в этой стране.