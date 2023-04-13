Стоимость квартир в Праге сильно зависит от расположения дома и состояния самого жилья. Но давайте попробуем угадать: сколько стоят трехкомнатные апартаменты с хорошим ремонтом в современном жилом комплексе?

Квартира 3 комнаты Прага, Чехия € 744,166 3 Количество комнат 104 м² 1 Этаж

Еще осенью прошлого года было очевидно: рынок недвижимости Чехии растет активными темпами, и останавливаться не собирается. По словам эксперта, в среднем, рост составляет 13% годовых. Средняя цена квартиры в Праге на сегодня составляет около €4.900/кв.м., рост — 8% за год. В Брно приобрести апартаменты можно за €3.800/кв.м., в Карловых Варах за €2.100/кв.м.

Поэтому особенно интересно посмотреть на квартиру, которая выставлена на продажу по цене €7,400/кв.м. Апартаменты расположены в столице Чехии — Праге, в современном жилом комплексе. По словам продавца, эта квартира уникальна — в первую очередь, наличием двух террас: террасы на первом этаже с видом на частный парк с одной стороны и террасу на крыше с другой стороны.

Рядом с домом расположен Central Park Praha — огороженный парк площадью 15 000 кв.м. с детской площадкой, ручьем и кафе. На территории жилого комплекса есть ресепшн, охрана с системой видеонаблюдения. Плюс, сотрудники комплекса могут помочь в установке бытовой техники или при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации.

Общая площадь квартиры — 104 кв.м. Квартира состоит из двух отдельных спален, каждая из которых имеет собственную ванную комнату, и просторной гостиной с качественной кухней. В квартире есть кладовка и парковочное место, в которое можно попасть прямо из квартиры по собственной лестнице.

В апартаментах сделан стильный ремонт с использованием качественной мебели и бытовой техники. Возле большого окна в гостиной стоит большой диван и кушетка, кухонную часть от гостиной отделяет барная стойка. Большое окно в главной спальне подкупает, как, впрочем, и в детской.

Инфраструктура в районе отличная — в непосредственной близости есть детский сад, ресторан, почта, поликлиника, спортивный центр и парк Парукаржка. Автобусные остановки находятся в 2 минутах ходьбы. Центр Праги находится примерно в 7-10 минутах езды.

Стоимость квартиры сейчас — €745,000.