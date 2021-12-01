Дом за €3,495,000 должен выглядеть именно так. Нашли дорогие, но очень красивые виллы в Испании

Как, на ваш взгляд, выглядит дом стоимостью €3,495,000? Это трехэтажная вилла с колоннами и башнями или приземистый одноэтажный ультрасовременный коттедж? А может, это вообще хижина где-то на собственном острове на краю мира? Пожалуй, каждый из этих вариантов может стоить таких денег. Но мы покажем, как выглядят очень дорогие виллы в Испании, которые стоят столько же и даже больше.

Пятикомнатная вилла за €3,495,000

Купить дом в Испании сейчас может себе позволить даже начинающий инвестор. В базе Realting.com представлены объекты на любой вкус: тут и коттеджи подешевле, и эксклюзивные дома с потрясающими видами, и уникальные виллы, стоимость которых начинается от нескольких миллионов евро. И сегодня речь пойдет о тех виллах, которые смело можно отнести к уникальным.

В городе Эстепона за €3,495,000 выставлена на продажу пятикомнатная вилла. Это одноэтажный ультрасовременный дом площадью 617 кв. м. Площадь участка — 3900 кв. м., и здесь, конечно же, есть собственный бассейн с лаунж-зоной, красивейший сад и даже теннисный корт.

Пусть вас не пугает обозначение этого дома как пятикомнатного — речь идет лишь о спальнях, помимо которых в доме есть несколько гостиных, комнат отдыха и террас. Из основной гостиной есть выход к бассейну и просторной террасе. Из интересных деталей — для гостей в вилле есть отдельная квартира с отдельным входом и собственным небольшим участком.

Дизайн интерьера выполнен в классическом стиле в современном его понимании. В оформлении использованы светлые бежевые тона, много дерева и светлого камня.

По словам продавца, до больших магазинов и супермаркетов можно дойти пешком. Как и до пляжа с прекрасной набережной.

Шестикомнатная вилла за €4,995,000

В том же городе Эстепона выставлена на продажу вилла за €4,995,000. Это современный двухэтажный коттедж общей площадью 1204 квадратных метров. Архитектурный проект дома действительно привлекает внимание — его хочется рассматривать, замечая все больше интересных деталей. Например, здесь есть эксплуатируемая кровля, куда ведет свой собственный лифт. На кровле, помимо лаунж-зоны и больших видовых террас, организован даже маленький сад с деревьями. Перед домом большой бассейн с соленой водой, окруженный деревьями и различными кустарниками. Также на участке есть фонтан, дизайн которого повторяет в своих линиях архитектуру дома.

Это абсолютно новая вилла, которая оснащена всей необходимой бытовой техникой. Выбор мебели остается за будущим собственником, но уже сейчас общий характер дизайна понятен — четкие линии, сложные конструкции и много света. Уже сейчас предварительно установлены звуковая система, системы домашней автоматизации, датчики периметра, полы с подогревом и кондиционирование воздуха во всем доме.

В доме, помимо шести спален, есть тренажерный зал, крытый СПА-центр, комната для песонала и терраса-солярий с видом на море. Из каждой спальни есть выход на собственную террасу, в главной спальне есть также гардеробная комната.

По словам продавца, вилла расположена в очень уединенном и тихом квартале, в жилом районе с большим разнообразием услуг поблизости: международные школы, рестораны, развлечения, пляжные бары, банки, супермаркеты и поля для гольфа.

Четырехкомнатная вилла за €2,950,000

В городе Бенахавис продается вилла за €2,950,000. Отличительная особенность этого дома — он расположен на первой линии гольфа в Нуэва Аталая. Коттедж стоит на возвышенности с панорамным видом на гольф, море и горы La Concha.

Эта вилла привлекает простыми формами, большими гостиными с множеством окон и просторными террасами, где можно отдохнуть или отлично провести время. При том, что в доме есть общая гостиная, планировка продумана таким образом, чтобы здесь хватало мест и для уединения.

В каждой из спален есть собственная ванная комната. Интерьер выдержан в спокойных тонах, однако практически в каждой комнате есть яркие акцентные детали, которые задают настроение всему пространству.

Возле дома расположен собственный бассейн, откуда открывается потрясающий вид на город и горы. Рядом с бассейном организована зона для отдыха. Участок с этой стороны огорожен прозрачным укрепленным стеклом, чтобы ничто не мешало наслаждаться прекрасным видом.

По словам риэлтора, это идеальный дом для любителей гольфа и природы, где можно жить круглый год или проживать длительное время.