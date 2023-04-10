Dolce & Gabbana планирует выйти на рынок недвижимости. Причем, сразу с тремя масштабными проектами.

Итальянский модный дом класса люкс возводит два жилых проекта — один в Майами в США, второй — в Марбелья в Испании. Третий же проект бренда — роскошный отель на Мальдивах в центре Индийского океана.

В Майами, штат Флорида, Dolce & Gabbana объединились с JDS Development Group, чтобы создать совместный проект. JDS Development Group — это компания из Нью-Йорка, которая занимается разработкой и строительством жилых и гостиничных проектов в Нью-Йорке и Майами.

В Испании бренд объединился с Sierra Blanca Estates, крупным застройщиком и агентством недвижимости, специализирующимся на элитных домах в Марбелья и на Коста-дель-Соль в Испании.

Что касается гостиничного бизнеса, бренд будет сотрудничать с Dar Global — международным подразделением саудовского девелопера Dar Al Arkan.

Зиад Эль Чаар, генеральный директор Dar Global, сказал:

«Мы очень рады пригласить всемирно известного представителя бренда Made in Italy, Dolce & Gabbana, в мир недвижимости и гостеприимства. Мы уверены, что это партнерство будет иметь большой успех, и мы с нетерпением ждем совместной работы с Dolce & Gabbana, чтобы воплотить их видение в жизнь».

На данный момент Dolce & Gabbana не предоставляет подробной информации об этих трех проектах.