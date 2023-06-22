Что теперь будет? В Британии повысили ключевую процентную ставку до 5%

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 50 пунктов до 5% (вместо ожидаемых 4,75%). Это изменение значительно повлияет на выплаты по ипотеке, ожидаемо увеличив их размер. К концу года экономисты прогнозируют дальнейший рост ставки до 6%. Для сравнения: два года назад показатель был на уровне 2,59%.

Особенно сильно повышение ключевой ставки затронет тех, кто взял ипотеку с переменной процентной ставкой. Вероятно, что им придется сильно переплачивать — речь идет о сотнях и тысячах фунтов стерлингов.

Что говорят эксперты? Они рекомендуют всем, кто имеет возможность, перейти на фиксированную процентную ставку, не понеся при этом штрафных санкций. Исключение составляют владельцы недвижимости, которые планируют продать свое жилье в ближайшем будущем и не желают платить штрафы за досрочное расторжение сделки.

Какие варианты есть для тех, кого повышение платежей застало врасплох? Их несколько: увеличение срока ипотеки, продажа недвижимости, рефинансирование для снижения платежей, повышение арендной платы (если ипотека покрывается за счет сдачи в аренду).