Когда речь идет о продаже недвижимости, во главе угла стоят, конечно, профессионализм и умение анализировать. Но в риэлторской среде есть место и приметам, и суевериям. В статье вы узнаете все о мистической стороне торговли недвижимостью — добрых и злых знаках, закономерностях, и неписанных правилах. Во что верить, а вот что нет — решать вам.

Хорошие приметы

У риэлторов, которые давно в продажах, есть множество суеверий и примет, сулящих удачу:

Дождь, идущий в день просмотра, — почти гарантия того, что клиент купит у вас жилье.

Найти монетку по дороге к объекту — к успешной его продаже.

Взяли предоплату за квартиру? Ждите шквала звонков от других заинтересованных покупателей.

Как только начали подготовку к сделке по одному объекту, другие квартиры, которые вы ведете, тоже много кто захочет посмотреть.

Если в день удачной сделки успеете показать еще одно жилье, за него в скором времени, скорее всего, тоже дадут аванс.

Есть хорошие приметы, касающиеся поведения и особенностей клиентов. Например, сделка, скорее всего, состоится, если покупатель:

во время просмотра жилья посидит на диване, стуле или выпьет с риэлтором на кухне чашечку чая либо кофе;

забыл что-то в осмотренной квартире и вернулся;

нудность и дотошность клиента — предвестники успеха сделки (можно воспринимать это как награду за терпение);

если первый обратившийся к вам — мужчина, день будет удачным, а если женщина, сегодня скучать точно не придется.

А еще некоторые продавцы недвижимости носят с собой на сделки и показы персональные амулеты удачи. При этом не столь и важно, что именно за предмет это будет — ручка, кольцо, монетка, брошь или блокнот. Считается, если взять такой амулет удачи с собой, на сделке вас ждет успех.

Приметы не к добру

В среде продавцов жилья достаточно и суеверий, призывающих насторожиться. Например:

Если покупатель после внесения аванса за квартиру сразу заказывает стеклопакеты, двери, кухонный гарнитур и любую другую крупную утварь в жилье, сделки вам не видать — ждите множества преград.

Если во время показа клиенты вслух нахваливают квартиру и делятся планами, как обставят ту или иную комнату и сразу уточняют детали по поводу аванса, почти 100% гарантии, что сделка сорвется и они этот объект не купят.

Если на просмотр пришла семейная пара и жилье не понравилось жене, даже если с вами договаривался муж и он остался доволен, продажа не состоится.

Цифры и числа

Ничто человеческое не чуждо и риэлторам, в том числе и в вопросе суеверий. Например, чертова дюжина и число зверя (13 и 666 соответственно) считаются «плохими». Опытные продавцы жилья поговаривают, что квартиры под этими номерами почти всегда продаются очень долго и проблематично — со срывами и форс-мажорами.

Аналогичные нумерологические опасения касаются и 13 числа любого месяца, оно считается неудачным для заключения сделок и подписания бумаг, особенно, если этот день еще и выпадает на пятницу. Также риэлторы стараются избегать чертовой дюжины, даже когда речь заходит о количестве пунктов в договоре.

Дни недели

В понедельник и пятницу нежелательно подписывать договор о купле-продаже и назначать деловые встречи, связанные с недвижимостью. Говорят, в первый день недели будут неизбежно преследовать неудачи и лучше перенести все дела на вторник или четверг. При этом получать деньги в понедельник считается хорошим заделом на всю неделю.

Приметы-запреты

Велик и список суеверий и поверий, касающихся того, чего не стоит делать риэлтору. Например, многие продавцы принципиально не записывают контакты потенциальных покупателей в телефонную книгу — считается, что в этом случае они так и останутся потенциальными, никогда ничего так и не купив. Интересно, что это правило касается и тех, с кем вы уже находитесь в процессе заключения сделки.

Еще поговаривают, что риэлтору ни в коем случае нельзя разуваться в демонстрируемой квартире, потому что так домовой примет его за хозяина и будет всячески мешать продаже. По той же причине не стоит заходить на объект первым — нужно пропустить вперед покупателя, так и он быстрее почувствует себя хозяином.

Что еще нельзя риэлтору, если верить поверьям-запретам:

Отказывать первому клиенту, пришедшему смотреть новый объект (не важно — в небольшом торге или другом послаблении). Говорят, в этом случае вы намучаетесь с квартирой, продать ее не получится долго.

До окончательного завершения сделки нельзя пересчитывать, тратить и даже решать, куда потратите комиссию (особенно задатки или авансы). И еще считается, что, получив деньги, им нужно дать переночевать дома — не пускать в ход в первый же день.

Пока покупатель не подпишет все документы, очень нежелательно удалять объявления на сайтах и снимать баннеры о продаже с самого объекта — можно спугнуть удачу.

Затевать уборку на объекте сразу после ухода потенциальных покупателей тоже не к добру — считается, что так вы «выметаете» ушедших и они могут не вернуться. Если на улице слякоть, можно просто предложить им бахилы.

Мыть голову перед сделкой. Вероятно, эта примета корнями уходит в студенческую среду, в которой считается, что мытье головы накануне экзамена вымывает знания и опыт.

Просто приметы и совпадения

Есть довольно много и условно нейтральных поверий и примет, популярных у риэлторов, а еще закономерностей, основанных на наблюдениях. Предлагаем ознакомиться с этими неписанными правилами:

Агенту-новичку желательно с первых денег, заработанных на недвижимости, купить кожаный кошелек, в который нужно положить купюру с первой комиссии. Бывалые риэлторы хранят такие неразменные деньги от сделки до сделки.

Получив комиссию, риэлтор, чтящий традиции, обязательно должен проставиться в своем агентстве недвижимости и помахать деньгами над рабочими местами коллег. Так закрепляется достигнутый результат и приманивается Фортуна для будущих свершений.

Считается, что договор на подпись нужно подавать левой рукой, а брать подписанный — правой.

Если чешется правая рука — это к сделке, а если левая — к удачной сделке и деньгам.

И напоследок

Конечно, верить в приметы или нет — личное дело каждого. Ведь в конечном итоге все решают профессиональные качества и опыт в ведении дел. Но помните: приметы и поверья всегда основываются на наблюдениях, коллективном разуме и некой народной статистике. Есть доля правды в приметах или нет — решать вам, но, поговаривают, что такой фаталистический подход с ноткой юмора помогает меньше нервничать на сделках.