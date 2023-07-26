Бахрейн запустит «платиновый» ВНЖ. Что это такое и кто сможет получить?

Бахрейн внедряет новую программу — «платиновый» вид на жительство . Документ расширит доступ иностранцев к рынку недвижимости.

Для получения «платинового» ВНЖ, иностранцы должны прожить в стране 15 лет с действующим «золотым» ВНЖ и не нарушать законодательство. Кроме того, кандидаты должны иметь доход не менее 4000 бахрейнских динаров ($10610) за последние 5 лет перед подачей заявления.

Среди преимуществ новой схемы будут следующие: 1) обладатели документа смогут свободно владеть недвижимостью и земельными участками в большинстве регионов Бахрейна, а не ограничиваться определёнными объектами; 2) можно будет спонсировать иждивенцев, включая супругов, детей и родителей (однако у родственников не будет возможности получить разрешение на работу).

Эта новая инициатива откроет дополнительные возможности для иностранцев, проживающих долгое время в Бахрейне, и позволит им более активно участвовать в экономической и общественной жизни страны.

Ожидается, что в ближайшие месяцы станут известны дополнительные подробности о программе и о том, когда можно будет подавать заявки на участие.

Ранее в этом году Бахрейн запустил Золотую лицензию (Golden License), которая предлагает различные льготы для иностранных и местных компаний, которые реализуют крупномасштабные инвестиционные проекты в стране. Кроме того, инвесторам, получившим лицензию, автоматически выдается разрешение на проживание Golden Residency.

Для справки. Бахрейн — это небольшая островная страна, расположенная в Персидском заливе, у восточного побережья Саудовской Аравии. Это архипелаг, состоящий из 33 островов, из которых остров Бахрейн является самым большим и самым густонаселенным. Столица страны — Манама.

Экономика Бахрейна в значительной степени зависит от нефтегазовой отрасли, а также финансовой сферы и туризма. У этой страны одна из самых свободных экономик на Ближнем Востоке, и она активно продвигает себя как региональный финансовый центр.